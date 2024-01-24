Психолог призвала отказаться от поиска «идеального» партнера
Такие установки могут ввести в заблуждение. По словам Елены Соловьёвой, вторая половина должна быть «подходящей», а не «идеальной». Только в этом случае можно прийти к компромиссу в отношениях, отметила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Никаких идеальных партнеров не существует. Слово «идеальный» к человеку неприменимо, потому что мы очень дуальны. У нас есть плюсы и минусы. Поэтому сейчас я бы предложила всем, кто ищет идеального партнёра, отказаться от этой мысли. Если у вас эта мысль сидит где-то глубоко, проработайте её как-то и попытайтесь договориться с собой, заменить эту формулировку на «поиск подходящего для себя партнера».
Когда человек говорит:
«я вступаю в отношения, которые устраивают меня и моего партнера/партнершу», — он говорит о том, что найден компромисс.
Это не означает, что это идеал отношений, потому что «идеал» — это слово, которое может ввести человека в ловушку. Мы должны быть очень аккуратны вообще со словами, которые мы даем себе как установки.
Если мы хотим найти идеальные отношения, то любая неидеальность, — как ссоры, ревность, какие-то претензии, которые неизбежно будут возникать, — разрушает отношения». Ранее психолог Елена Соловьёва назвала гиперответственность проявлением инфантилизма.