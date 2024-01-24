Психолог призвала отказаться от поиска «идеального» партнера

«Никаких идеальных партнеров не существует. Слово «идеальный» к человеку неприменимо, потому что мы очень дуальны. У нас есть плюсы и минусы. Поэтому сейчас я бы предложила всем, кто ищет идеального партнёра, отказаться от этой мысли. Если у вас эта мысль сидит где-то глубоко, проработайте её как-то и попытайтесь договориться с собой, заменить эту формулировку на «поиск подходящего для себя партнера».