Пользователи Сети рассказали о неожиданных последствиях секса без любви

Опыт секса без любви и даже сильного влечения иногда приносит довольно неожиданные результаты, об этом свидетельствуют истории пользователей форума Reddit. Рассказы людей свидетельствуют, что подобная близость может вылиться как в крепкий брак, так и в неприятности вроде увольнения.

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Так, пользовательница с ником saltandvin3gar поделилась воспоминанием, как познакомилась в Сети с молодым человеком, который ей совершенно не нравился внешне, однако обладал приятным характером. В итоге у них случился секс, и он оказался лучшим в ее жизни. После этого мужчина стал ездить с женщиной повсюду, старался ей угодить, стремясь к серьезным отношениям. С тех пор прошло восемь лет, пара счастливо жената.

Еще один пользователь под ником Mean-Association4759 признался, что когда ему было 20 лет, его кузина попросила его переспать с ее 30-летней начальницей, причем женщина молодому человеку совершенно не нравилась.

Сестра сказала, что тогда ее повысят. Все для семьи, ага? <...> Мы спали около полугода, пока я не встретил другую девушку. Все закончилось плохо, сестру уволили, — написал мужчина.

Женщина с ником thepovertyprofiteer написала, что переспала со своим другом, который переживал непростой период, и сделала это из симпатии и сочувствия к нему. После этого мужчина рассказал ей, что это событие помогло ему вернуть уверенность в себе и справиться с проблемами.

Мы все еще друзья, — отметила пользователь.