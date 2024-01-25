Студентам дали советы, как вести себя при устройстве на работу

Эксперт центра занятости «Моя карьера» Ольга Парфенова объяснила, как студенту следует себя вести на собеседовании. Она советует прродемонстрировать заинтересованность в должности, а также правильно подобрать одежду.

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«В ходе беседы с работодателем студенту важно показать, что он не просто пришел что-то«взять» у компании, но и готов ей отдавать взамен, приносить пользу, учиться новому. Для работодателя это очень важно», – подчеркнула специалист.

Парфенова напомнила, что собеседование – ключевой этап поиска работы. Перед встречей с потенциальным работодателем важно ознакомиться с деятельностью компании, куда кандидат намерен прийти на интервью.

Кроме того, необходимо особое внимание уделить одежде, ведь первое впечатление может стать важным фактором при трудоустройстве.

Также перед выбором работы следует хорошенько подумать в каком формате вы хотите работать, а также какая профессия вас привлекает больше всего. Это сильно поможет в поиске подходящих вакансий, передает РИАМО.