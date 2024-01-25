Психолог подсказала способы избежать выгорания

Когда человек уверен в себе, он очень спокоен как к положительной оценке, так и к критике со стороны окружающих. Он понимает, что жизнь — это не только работа. Семья, хобби, спорт, социальная, познавательная активности присутствуют в жизни человека и помогают ему избежать выгорания. Если же все ставки сделаны на один сектор, риски увеличиваются