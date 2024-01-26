Россияне отказываются накрывать стол для коллег при увольнении

Жители страны не хотят устраивать прощальные вечеринки при увольнении. Такой вывод сделал исследовательский центр портала по поиску работы после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов.

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Прощальные вечеринки по случаю увольнения устраивают только 8% россиян. 21% респондентов уходят по-английски, ни с кем не прощаясь.

51% опрошенных предпочитают прощаться с коллективом на словах. Угощение для сослуживцев в свой последний рабочий день организуют 26% человек, в основном так поступают женщины, сообщает

8% респондентов увольнение считают праздником и устраивают по этому поводу вечеринки в баре или клубе. Столько же опрошенных ограничиваются прощальным письмом. Остальные считают, что уведомлять коллег о своем увольнении, не обязательно.