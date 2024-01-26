Психолог объяснила, как избежать развития зависимости от гаджетов

Психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ольга Калинова рассказала, каким должно быть осознанное использование гаджетов и как избежать развития зависимости.

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Эксперт рассказала, что у современного человека часто развивается синдром FOMO (fear of missing out), или синдрома упущенной выгоды. Человеку кажется, что он может пропустить очень важное сообщение или новость, что заставляет его постоянно проверять уведомления, обновлять ленту новостей.

Калинова подчеркнула, что важно не забывать о реальной жизни, хобби, увлечениях, а использовать интернет следует для определенных целей — обучения, развлечения, общения.

Стоит установить приложения, которые помогают отследить, на что пользователь тратит время в телефоне, а затем проанализировать результаты.

Психолог добавила, что не стоит брать в руки телефон без цели, по привычке.

— Каждый раз, открывая экран блокировки, нужно задавать себе вопрос: Зачем я это делаю? Мне действительно нужно решить какую-то задачу или мне просто скучно? — отметила она в комментарии РИАМО.