Врач Кумов дал советы, как преодолеть страх перед публичными выступлениями
Лучший способ преодолеть неуверенность — хорошо подготовиться к публичному выступлению. Об этом рассказал врач-психотерапевт Михаил Кумов.
Эксперт объяснил, что страх перед публичным выступлением глубоко укоренен в страхе быть оцененным и отвергнутым. Залог успешного выступления — хорошая подготовка. Стоит продумать четкий план, ключевые точки презентации.
Каждое свое выступление стоит анализировать, что можно в нем изменить, чтобы в следующий раз было лучше.
— Прежде чем выйти на сцену, потратьте несколько минут на визуализацию успешного выступления. Представьте аудиторию, реагирующую положительно, — посоветовал психотерапевт в комментарии РИАМО.
Также пользу принесут дыхательные техники и расслабление мышц.
Волнение перед выступлением является абсолютной нормой, которое характерно как для взрослых, так и для детей. Об этом рассказала детский психолог Наталия Дербенева.