Как преодолеть страх перед публичными выступлениями

Лучший способ преодолеть неуверенность — хорошо подготовиться к публичному выступлению. Об этом рассказал врач-психотерапевт Михаил Кумов.

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Эксперт объяснил, что страх перед публичным выступлением глубоко укоренен в страхе быть оцененным и отвергнутым. Залог успешного выступления — хорошая подготовка. Стоит продумать четкий план, ключевые точки презентации.

Каждое свое выступление стоит анализировать, что можно в нем изменить, чтобы в следующий раз было лучше.

— Прежде чем выйти на сцену, потратьте несколько минут на визуализацию успешного выступления. Представьте аудиторию, реагирующую положительно, — посоветовал психотерапевт в комментарии РИАМО.

Также пользу принесут дыхательные техники и расслабление мышц.