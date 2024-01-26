Психолог посоветовала не прибегать к алкоголю при кризисе и стрессе

Психолог Екатерина Алексеева объяснила, почему усиливается тяга к алкоголю, когда человеку нужно принять важное решение.

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По словам эксперта, это может быть связано с переходным периодом, что вызывает у людей тревожность. Любая кризисная ситуация — это переход из одного состояния в другое.

— Что-то отмирает, рождается что-то новое, но это процесс всегда тревожный и эмоционально непростой, — отметила она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

При этом многие не умеют справляться с кризисами и пытаются «заглушить» тревожность при помощи алкоголя. Но это не способ решения проблемы.

Психолог подчеркнула, что в таких ситуациях нельзя полагаться на алкоголь. Лучшим решением будет психотерапия, которая поможет правильно пережить те или иные события.