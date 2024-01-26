Психолог объяснила причину пассивности мужчин в отношениях

Со временем отношения меняются, эмоции утихают. А у людей появляется желание переделать партнера под себя. Психолог Наталия Варская объяснила «ФедералПресс», почему мужчины не ценят своих женщин.

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«Если причина в неправильном отношении женщины к самой себе, то начать следует с работы над собой. Если причины глубокие, сформированные в детстве, то вряд ли женщина сможет с этим справиться. Остается либо мириться с этим, жертвовать своим душевным комфортом, либо попытаться направить своего мужчину к специалистам, а при отказе – расстаться и ориентироваться на мужчин без подобных проблем», – говорит психолог.

По словам Варской, необходимо понять причины, по которым мужчина не ценит свою женщину. А их может быть множество. Например, отношение могло укорениться с детства, если отец не уважал мать или мать была деспотичной. У мужчины могут быть психические нарушения или он не реализовал себя в обществе. Также может оказаться, что женщина не ценит себя и мужчина этим пользуется.

«Как поступить, решает сама женщина, исходя из своих возможностей – эмоциональных, волевых, материальных. Единого рецепта, как и во всех случаях, быть не может», – отмечает Варская.

В пример психолог приводит теорию Эрика Берна, согласно которой существуют три состояния Эго: родитель, взрослый, ребенок. Если в отношениях сложились отношения по типу «родитель – ребенок», где родителем является женщина, тогда необходимо подумать о причинах, почему так сложилось. Возможно, что мужчина нуждается в прообразе матери: либо это вектор, заданный матерью, либо это отсутствие материнской заботы, и тогда необходима компенсация.