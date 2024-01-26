5 серьезных испытаний для любых отношений

В жизни не бывает все гладко. Негативные события и ситуации, так или иначе, случаются. И отношения мужчины и женщины — не исключение. Если понимать, какие кризисы могут поджидать в семейной жизни, то и справляться с испытаниями будет легче.

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О том, что важно учитывать в отношениях паре, рассказала психолог Ксения Демина.

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Какие кризисы бывают в отношениях?

В любых отношениях, даже тех, что построены на искренней любви и наполнены трепетом и нежностью к партнеру, даже в самом крепком браке периодически возникающие сложности будут все равно. Жизнь прожить, как говорят в народе, не поле перейти. И бывают ситуации, которые нужно с достоинством пройти вместе.

В психологии выделяются нормативные кризисы и ненормативные. Первых насчитывают порядка двенадцати. Это те, которые в любом случае пройдет любая семья: кризис одного года, трех лет, семи лет, 25 лет и так далее. Даже если вы с партнером ходите к психологу, работаете над отношениями и над собой, все равно названные испытания будут, но в этом случае вы сможете прожить из них с благополучно, оставаясь парой. А кто-то, к сожалению, не выйдет без потерь.

Но есть также ненормативные кризисы. Они могут быть сугубо специфичными именно для вашей семьи, единичными, но есть несколько таких, которые проживают многие пары. Поэтому такие кризисы также заслуживают отдельного внимания.

Наиболее распространенные кризисы

Сложности выявляют, насколько пара сплоченная, способны ли мужчина и женщина слышать друг друга и сообща регулировать проблемы.

Рождение первого ребенка

Казалось бы, что в этом такого? Но даже в случае, когда семья расширяется по обоюдному согласию, рождение ребенка — это не всегда только счастливые моменты. Жизнь обоих родителей кардинально меняется. Мама малыша сама себе уже не принадлежит — это раньше она могла танцевать на вечеринке всю ночь до утра, ложиться спать в любое время и питаться тем, чем захочется. Теперь наступает понимание, что от ее графика зависит еще и другая жизнь. Потому что ребенок полностью зависит от мамы и требует от нее максимум внимания и заботы, причем как днем, так и ночью. К этому оказываются готовы далеко не все пары, и рождение первого ребенка часто становится испытанием для молодых родителей.

Поэтому очень важно заранее узнать обо всех возможных сложностях и подготовиться к «подводным камням» и нюансам. Еще до родов обо всем договориться с партнером, распределить роли и задачи. Очень часто каждый из партнеров уверен, что все будет происходить так, как он себе представил. Жена думает, что мужчина станет обеспечивать их семью, пока она сидит с ребенком в декретном отпуске. В то время как муж может считать, что «ребенок все равно спит целыми днями», а значит, женщина сможет подрабатывать из дома. То есть представления о дальнейшей жизни иногда бывают абсолютно разными. И когда появляется ребенок, все эти моменты вскрываются. А поскольку «на берегу» вы не договорились, время после родов становится сложнейшим испытанием для пары. Статистика неумолима: наибольшее количество разводов приходится на рождение первого ребенка.

Рождение особенного ребенка

Это очень сложная ситуация. К сожалению, согласно статистике по стране, воспитывают таких детей преимущественно матери. Отец говорит, что он не готов, и отказывается участвовать в жизни и воспитании ребенка. И очень многие женщины становятся матерями-одиночками.

Такой кризис способна преодолеть далеко не каждая семья. Но если мужчина и женщина все же смогут объединиться в этом невероятно сильном испытании, их семья сильно сплотится.

Испытание финансами

Мы живем в мире турбулентности, где каждый месяц происходит то, чего совершенно не ожидаешь. Семья может остаться без денег, кто-то из пары — потерять работу. И здесь все зависит от того, насколько партнеры умеют поддерживать свою вторую половину и договариваться. Очень часто финансовый кризис становится причиной развода, потому что нет взаимопонимания между мужем и женой, нет направленности друг на друга.

Однако если вы не научились преодолевать подобные денежные испытания, то, скорее всего, и со следующим партнером этот кризис не пройдете. Финансовые проблемы в наше время могут возникать не единожды, поэтому такие ситуации стоит научиться проходить с достоинством.

Уход из жизни кого-то из близких

Не каждая пара может пройти это испытание и выстоять. Во-первых, нет психологической подготовки, а во-вторых — желания услышать и поддержать другого партнера, в результате чего идет обесценивание чувств. Многое, конечно, зависит от степени любви, общих ценностей в этих отношениях и семье.

Боевые действия

Сегодня в силу текущей ситуации появился еще один кризис — когда супруга призвали в зону боевых действий. И здесь, чтобы сохранить отношения, нужно быть не просто любящей семьей, но и партнерами. Важно понимать, что мужчина защищает Родину, в то время как женщина сохраняет ее здесь, в доме, семье, быту, хранит верность и ждет своего любимого домой.