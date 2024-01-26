Ученые выяснили, что для мужчин важно в отношениях
Специалисты из Университета Отто Фридриха в Бамберге и Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге по итогам опроса 209 пар узнали, что нужно мужчинам в отношениях. Оказалось, что это наличие самосострадания у их партнёрши.
По словам доктора Роберта Кернера из Университета Бамберга, самосострадание представляет собой заботливое, доброе и внимательное отношение к себе человека, особенно в плане недостатков. Новое исследование показало, что на самом деле такая способность в отношениях полезна для обоих партнёров.
Мужчины в целом были более удовлетворены отношениями, если их женщина обладала самосостраданием.
Опубликованы все полученные результаты этого исследования были в журнале Personal Relationships.
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