Ученые выяснили, что для мужчин важно в отношениях

Специалисты из Университета Отто Фридриха в Бамберге и Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге по итогам опроса 209 пар узнали, что нужно мужчинам в отношениях. Оказалось, что это наличие самосострадания у их партнёрши.

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По словам доктора Роберта Кернера из Университета Бамберга, самосострадание представляет собой заботливое, доброе и внимательное отношение к себе человека, особенно в плане недостатков. Новое исследование показало, что на самом деле такая способность в отношениях полезна для обоих партнёров.

Мужчины в целом были более удовлетворены отношениями, если их женщина обладала самосостраданием.