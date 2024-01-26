Психолог: в токсичных отношениях больше негативных эмоций

Многие стремятся оказаться в отношениях, а потом — сохранить их во что бы то ни стало. Однако в такие моменты некоторые не замечают, что любовь давно трансформировалась и превратилась во что-то некрасивое и заразное. Правильно будет избавиться от этого, но сперва нужно хотя бы признать наличие проблемы.

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Психолог Михаил Лабковский рассказал, как с помощью простого теста проверить свои отношения и сделать выводы — любовь это или зависимость, от которой нужно избавляться. Для этого нужно ответить на несколько вопросов.

Чего больше в этих отношениях — позитивного или негативного? Есть ли спокойствие, удовлетворение и счастье? Сколько энергии уходит на отношения? Как часто приходится думать о человеке, анализировать каждый поступок и встречу — почему он это сказал, зачем она это сделала и так далее. Как часто приходится биться за внимание партнёра, как часто приходится его завоевывать? Работает ли это в обе стороны? Приходится ли оправдывать человека — он часто не пишет, потому что занят, и так далее.