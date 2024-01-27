$89.52+0.8697.09+0.46
Почта

3 дыхательные техники, которые помогут распрощаться со стрессом

Стресс – неотъемлемая часть современной жизни. Он может возникать по разным причинам: работа, семейные проблемы, финансовые трудности и другие факторы. Хорошая новость заключается в том, что существуют практики, которые помогают с ним справиться. "Рамблер" рассмотрит дыхательные техники, которые можно использовать в повседневной жизни для восстановления эмоционального равновесия.

3 дыхательные техники, которые помогут распрощаться со стрессом
© unsplash.com

Глубокое диафрагмальное дыхание

Видео дня
Одна из самых эффективных дыхательных техник для снятия стресса – это глубокое диафрагмальное дыхание. Данная техника позволяет активировать диафрагму – мышцу, участвующую в процессе дыхания. Для выполнения этой техники следуйте инструкциям:
  • Удобно усаживайтесь или ложитесь, располагая спину прямо;
  • Расслабьтесь и закройте глаза;
  • Положите одну руку на грудь, а другую на живот;
  • Вдохните медленно и глубоко через нос, ощущая, как воздух наполняет ваш живот и поднимает его;
  • Подсчитайте до четырех, задержите дыхание на секунду;
  • Плавно и равномерно выдохните через рот или нос, ощущая, как ваш живот опускается;
  • Повторяйте эту последовательность несколько раз, сосредотачиваясь на своем дыхании и своих ощущениях.

Глубокое диафрагмальное дыхание помогает снизить уровень стресса, улучшает качество сна, увеличивает концентрацию и способствует общему чувству спокойствия.

Релаксирующая дыхательная техника "4-7-8"

Другая эффективная техника, которая помогает справиться со стрессом, называется "4-7-8". Эта методика основана на установлении определенного ритма дыхания и включает в себя следующие шаги:
  • Сядьте в удобной позиции и расслабьтесь;
  • Поднесите кончик языка к верхним зубам, немного открыт рот;
  • Вдохните носом, считая до четырех в уме;
  • Задержите дыхание, считая до семи;
  • Выдохните через рот, считая до восьми;
  • Повторите эту последовательность четыре раза.

Как понять, что организм требует перезагрузки

Релаксирующая дыхательная техника "4-7-8" помогает улучшить сон, снизить напряжение и успокоить нервную систему. Она может использоваться в любое время дня, когда вам требуется снять стресс и зарядиться позитивными эмоциями.

dreamstime.com

Дыхание через правую ноздрю

Еще одна дыхательная техника, которая помогает справиться со стрессом – это дыхание через правую ноздрю. Это практика, основанная на аюрведических принципах и связанная с балансированием энергии в организме. Следуйте этим советам, чтобы освоить эту технику:
  • Тепло разотрите пальцы правой руки, чтобы активизировать правую ноздрю;
  • Закройте левую ноздрю большим пальцем или указательным пальцем левой руки;
  • Вдохните медленно и глубоко через правую ноздрю, сосредотачиваясь на своем дыхании;
  • Выдохните через левую ноздрю;
  • Повторите эту последовательность несколько раз.

Дыхание через правую ноздрю помогает успокоить ум, повысить уровень энергии и снять стресс.

Дыхательные техники являются мощным инструментом в борьбе со стрессом и тревогой. Они могут быть использованы в любых ситуациях и не требуют особых условий. Попробуйте применить эти техники в своей повседневной жизни и обратите внимание на изменения в вашем самочувствии. Помните, что регулярная практика дыхательных упражнений может помочь вам достичь гармонии и спокойствия в жизни, несмотря на частые стрессы.

Ранее мы писали, как кожа реагирует на стресс.

Психология
Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости