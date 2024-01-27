3 дыхательные техники, которые помогут распрощаться со стрессом
Стресс – неотъемлемая часть современной жизни. Он может возникать по разным причинам: работа, семейные проблемы, финансовые трудности и другие факторы. Хорошая новость заключается в том, что существуют практики, которые помогают с ним справиться. "Рамблер" рассмотрит дыхательные техники, которые можно использовать в повседневной жизни для восстановления эмоционального равновесия.
Глубокое диафрагмальное дыхание
- Удобно усаживайтесь или ложитесь, располагая спину прямо;
- Расслабьтесь и закройте глаза;
- Положите одну руку на грудь, а другую на живот;
- Вдохните медленно и глубоко через нос, ощущая, как воздух наполняет ваш живот и поднимает его;
- Подсчитайте до четырех, задержите дыхание на секунду;
- Плавно и равномерно выдохните через рот или нос, ощущая, как ваш живот опускается;
- Повторяйте эту последовательность несколько раз, сосредотачиваясь на своем дыхании и своих ощущениях.
Глубокое диафрагмальное дыхание помогает снизить уровень стресса, улучшает качество сна, увеличивает концентрацию и способствует общему чувству спокойствия.
Релаксирующая дыхательная техника "4-7-8"
- Сядьте в удобной позиции и расслабьтесь;
- Поднесите кончик языка к верхним зубам, немного открыт рот;
- Вдохните носом, считая до четырех в уме;
- Задержите дыхание, считая до семи;
- Выдохните через рот, считая до восьми;
- Повторите эту последовательность четыре раза.
Релаксирующая дыхательная техника "4-7-8" помогает улучшить сон, снизить напряжение и успокоить нервную систему. Она может использоваться в любое время дня, когда вам требуется снять стресс и зарядиться позитивными эмоциями.
Дыхание через правую ноздрю
- Тепло разотрите пальцы правой руки, чтобы активизировать правую ноздрю;
- Закройте левую ноздрю большим пальцем или указательным пальцем левой руки;
- Вдохните медленно и глубоко через правую ноздрю, сосредотачиваясь на своем дыхании;
- Выдохните через левую ноздрю;
- Повторите эту последовательность несколько раз.
Дыхание через правую ноздрю помогает успокоить ум, повысить уровень энергии и снять стресс.
Дыхательные техники являются мощным инструментом в борьбе со стрессом и тревогой. Они могут быть использованы в любых ситуациях и не требуют особых условий. Попробуйте применить эти техники в своей повседневной жизни и обратите внимание на изменения в вашем самочувствии. Помните, что регулярная практика дыхательных упражнений может помочь вам достичь гармонии и спокойствия в жизни, несмотря на частые стрессы.
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