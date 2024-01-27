3 дыхательные техники, которые помогут распрощаться со стрессом

Стресс – неотъемлемая часть современной жизни. Он может возникать по разным причинам: работа, семейные проблемы, финансовые трудности и другие факторы. Хорошая новость заключается в том, что существуют практики, которые помогают с ним справиться. "Рамблер" рассмотрит дыхательные техники, которые можно использовать в повседневной жизни для восстановления эмоционального равновесия.

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Глубокое диафрагмальное дыхание

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Удобно усаживайтесь или ложитесь, располагая спину прямо;

Расслабьтесь и закройте глаза;

Положите одну руку на грудь, а другую на живот;

Вдохните медленно и глубоко через нос, ощущая, как воздух наполняет ваш живот и поднимает его;

Подсчитайте до четырех, задержите дыхание на секунду;

Плавно и равномерно выдохните через рот или нос, ощущая, как ваш живот опускается;

Повторяйте эту последовательность несколько раз, сосредотачиваясь на своем дыхании и своих ощущениях. Одна из самых эффективных дыхательных техник для снятия стресса – это глубокое диафрагмальное дыхание. Данная техника позволяет активировать диафрагму – мышцу, участвующую в процессе дыхания. Для выполнения этой техники следуйте инструкциям:

Глубокое диафрагмальное дыхание помогает снизить уровень стресса, улучшает качество сна, увеличивает концентрацию и способствует общему чувству спокойствия.

Релаксирующая дыхательная техника "4-7-8"

Сядьте в удобной позиции и расслабьтесь;

Поднесите кончик языка к верхним зубам, немного открыт рот;

Вдохните носом, считая до четырех в уме;

Задержите дыхание, считая до семи;

Выдохните через рот, считая до восьми;

Повторите эту последовательность четыре раза. Другая эффективная техника, которая помогает справиться со стрессом, называется "4-7-8". Эта методика основана на установлении определенного ритма дыхания и включает в себя следующие шаги:

Релаксирующая дыхательная техника "4-7-8" помогает улучшить сон, снизить напряжение и успокоить нервную систему. Она может использоваться в любое время дня, когда вам требуется снять стресс и зарядиться позитивными эмоциями.

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Дыхание через правую ноздрю

Тепло разотрите пальцы правой руки, чтобы активизировать правую ноздрю;

Закройте левую ноздрю большим пальцем или указательным пальцем левой руки;

Вдохните медленно и глубоко через правую ноздрю, сосредотачиваясь на своем дыхании;

Выдохните через левую ноздрю;

Повторите эту последовательность несколько раз. Еще одна дыхательная техника, которая помогает справиться со стрессом – это дыхание через правую ноздрю. Это практика, основанная на аюрведических принципах и связанная с балансированием энергии в организме. Следуйте этим советам, чтобы освоить эту технику:

Дыхание через правую ноздрю помогает успокоить ум, повысить уровень энергии и снять стресс.

Дыхательные техники являются мощным инструментом в борьбе со стрессом и тревогой. Они могут быть использованы в любых ситуациях и не требуют особых условий. Попробуйте применить эти техники в своей повседневной жизни и обратите внимание на изменения в вашем самочувствии. Помните, что регулярная практика дыхательных упражнений может помочь вам достичь гармонии и спокойствия в жизни, несмотря на частые стрессы.