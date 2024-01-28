10 признаков, что партнер вас любит
Психолог Сухова: любящий человек делает всё, чтобы партнёр был счастлив. Детально это может проявляться через 10 признаков, которые специалист перечислила в беседе с aif.ru. Все они положительные и очень приятные. Но считывать их следует с осторожностью, ведь если что-то понять неправильно, можно лишь навредить отношениям. Поэтому лучше всего — всё же спросить у партнёра о чувствах и рассказать ему о своих.
10 признаков, что партнер вас любит
1. Эмоционально общается: проявляет повышенное внимание, заботу и даже старается предугадать ваши желания и настроения. Плюс он интересуется деталями вашей жизни.
2. Ему важны ваше настроение и эмоциональное состояние: к примеру, заметив вас грустной, он постарается выяснить причину и что-то предпримет, чтобы поскорее это изменить.
3. Не скрывает своих чувств: прямо говорит о том, что ему с вами хорошо, что его беспокоят ваши чувства. Если соскучился и ему вас не хватает — тоже не станет скрывать.
4. Показывает желание близости: проявляет ласку и нежность, делает романтические жесты. Психолог Анна Сухова отметила, что речь не о сексе, а о том, уделяет ли он достаточно внимания нежности, причём не только физически, но и эмоционально.
5. Его внимание искренне: мужчина рад быть рядом, учитывает и не обесценивает ваши потребности и интересы.
6. На него можно рассчитывать: партнёр способен поддержать, помочь решить ваши проблемы. Главное — чтобы их было не очень много, иначе со временем он может потерять интерес к «несуществующей жертве», предупредила Сухова.
7. Мужчина верен вам: всячески демонстрирует преданность, уважение в отношениях и искреннюю заинтересованность в вас.
8. Стремится развивать отношения и планирует будущее с вами.
9. Знакомит вас со своими друзьями, а в дальнейшем, когда идёт к ним, берёт вас с собой.
Приятно понимать, что спутник жизни относится со всей душой и замечать признаки любви с его стороны. Но это лишь одна сторона медали. Кому-то приходится разочароваться и наблюдать, как чувства угасают. Психолог Андрей Зберовский объяснил, какие сигналы говорят о том, что любовь уже прошла. Кстати, их вдвое меньше.