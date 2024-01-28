Психолог рассказала, почему люди эмоционально зависят от денег

Психолог Надежда Окроева рассказала о влиянии денег на эмоциональное состояние человека. Она отметила, что на самом деле люди стремятся не к деньгам, а к состояниям, которые они предоставляют: свобода, безопасность, признание, самоценность, любовь и другие.

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По мнению эксперта, часто мы пытаемся закрыть внутренние дефициты этих состояний с помощью денег, надеясь на чудо. Однако, это не решает проблему, так как истинные потребности остаются невыполненными.

"Это все равно что дать обезболивающее вместо того, чтобы глубинно исцелить боль, действительно увидеть наши неудовлетворенные потребности в безопасности, уверенности, любви, признании, самоценности и т.д., и исцелить те наши внутренние части личности, которые их ощущают", - говорит Надежда Окроева, эксперт в работе с состоянием, игротерапевт, психолог.

Важно осознавать свои эмоциональные состояния, отслеживать реакции и искать внутреннюю опору. Никакие внешние факторы, включая деньги, не могут дать человеку устойчивость и безопасность, которые являются фундаментом для его роста и развития.