Ученые из КНР выявили связь между движениями рук и симпатиями человека

«Это говорит о том, что направленные движения рук в некоторой степени когнитивно и имплицитно связаны с оценкой», — говорится в исследовании специалистов Педагогического университета Хэбэя Линхэ Ли и Ханлин Ван.

По данным журнала Neuroscience Letters, свою работу они провели, использовав мобильные приложения для знакомств. Учёные просто наблюдали, как какие движения выполняют люди при просмотре профилей. Речь шла о свайпах вправо или влево в зависимости от внешности потенциального партнёра.