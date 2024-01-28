Психологи объяснили, зачем взрослые женщины выходят замуж за молодых мужчин

Народ не перестаёт обсуждать разрыв 53-летней Леры Кудрявцевой и её 36-летнего мужа Игоря Макарова. Многие с самого начала предрекали их браку скорое крушение. Уж слишком существенной, по их мнению, была 16-летняя разница между супругами. Однако они прожили вместе целых 10 лет и даже воспитывали совместно дочь. Что же могло стать причиной разрыва супругов и можно ли считать его закономерным финалом таких неравных браков?

Зачем вы, мальчики

Видео дня

Мужчин, связывающих жизнь с избранницами значительно старше себя, многие подозревают в расчёте. Хотя, как показывает практика, молодыми людьми, влюбляющимися в зрелых женщин, часто движут совсем не меркантильные причины.

Нередко причиной увлечённости молодого человека избранницей в возрасте становится физическая сторона дела. Не секрет ведь, что взрослые барышни часто выступают в роли секс-учительниц для молодых парней – у таких женщин и опыта больше, и раскованности.

Мужчин, связывающих жизнь с избранницами значительно старше себя, многие подозревают в расчёте. Хотя, как показывает практика, молодыми людьми, влюбляющимися в зрелых женщин, часто движут совсем не меркантильные причины.

Нередко причиной увлечённости молодого человека избранницей в возрасте становится физическая сторона дела. Не секрет ведь, что взрослые барышни часто выступают в роли секс-учительниц для молодых парней – у таких женщин и опыта больше, и раскованности.

К тому же, как уверяют специалисты, истинная чувственность у слабого пола просыпается к 30 годам, а к 45 – 50 вообще доходит до пика. У мужчин же этот самый пик приходится как раз на молодые годы. В 35 – 40 лет, свидетельствуют исследования, он сменяется устойчиво высокой сексуальностью, а затем потихоньку идёт на спад. Так что по сексуальным часам взрослые женщины и молодые мужчины как нельзя лучше подходят друг другу. Правда, подобные романы длятся, как правило, недолго – вскоре после того как секс, утрачивая новизну, становится однообразным, заканчиваются и отношения. Хотя случается, что на волне полного сексуального совпадения пара решается на совместный заплыв по жизни.

Очень часто женщинами старше себя увлекаются сыновья властных женщин, привыкшие к жёсткой «женской» руке. Они во всех женщинах подсознательно ищут «мамочку».

«Это отношения мама-сын. Ей, в свою очередь, хочется повелевать везде – и в жизни, и в семье. Такая вот императрица Екатерина со своим фаворитом графом Орловым (который, к слову, всё же так и не стал мужем)», – считает известный сексолог Евгений Кульгавчук.

Кроме того, такие молодые люди, как правило, закомплексованы и не уверены в себе – авторитарные мамы специально взращивают в них эти чувства, чтобы легче было управлять. А потому им просто не свойственен стиль поведения «настоящих мужчин» – драки из-за девочек, активные ухаживания, агрессивность и т.д.

Из-за этого они часто не пользуются популярностью у сверстниц. А вот «зрелая дама», у которой не до конца удовлетворён материнский инстинкт, такому спутнику только рада. Чаще всего это женщины, у которых либо нет своих детей, либо они уже повзрослели.

Молодого мужчину в таких отношениях, в первую очередь, привлекает ощущение комфорта, спокойствия и надёжности, которое способна подарить взрослая жена.

Во взрослых дам нередко влюбляются романтические натуры, чей женский идеал совпадает с маминым образом. И если между ними обнаруживаются психологические совпадения по вкусам и интересам, такой роман имеет все шансы перерасти в брак. Разбитое счастье Если главным, на чём сошлись супруги, в таком браке была сексуальная гармония, то рано или поздно их семейная жизнь даст ощутимый крен.

Конечно, сексуальная гармония, существующая в таких неравных браках, на первых порах способна будет превратить совместную жизнь в сплошной праздник.

Но, во-первых, первоначальное сексуальное опьянение длится не больше года.

И тогда отношения либо выходят на новый уровень, либо начинают распадаться.

А во-вторых, предупреждает московский Дмитрий Орешин, с возрастом значимость сексуальных отношений для женщины может начать отходить на второй план. Да и её сексуальная привлекательность как таковая тоже пойдёт на спад.И если к этому времени у супругов не находится иных точек соприкосновения, удерживающих их рядом друг с другом, то развод неминуем.

Но самые главные проблемы подобных браков таятся даже не в постельной, а в психологической плоскости.

Начать с того, что в таких браках роль главы семьи очень часто исполняет женщина. Всё-таки она старше, опытнее. Но с возрастом мужчине может надоесть играть роль вечного мальчика.Часто жёны, терзаясь страхом, что муж рано или поздно увлечётся своей ровесницей, стремятся установить тотальный контроль за ним. А мужчины, как мы уже не раз писали, болезненно воспринимают попытки ограничить их свободу. Поэтому в большинстве случаев это неминуемо приводит к конфликтам.Многие женщины подсознательно боятся, что рано или поздно разница в возрасте всё равно даст о себе знать. Во время выяснения отношений такая жена всё время напоминают мужу, что она стара и он совершил тот или иной проступок именно потому, что у них большая разница в возрасте.

Конечно, в первую очередь это делается для того, чтобы ещё раз услышать от мужа, что он не считает ее старой и по-прежнему любит. Но в результате получается, что жена сама постоянно напоминает супругу о существующей у них разнице в возрасте. И даже если он с самого начала не придавал этому слишком большого значения, то рано или поздно он начнёт задумываться на этот счёт. Ну а как можно забыть о возрасте жены, если она сама постоянно об этом напоминает?

Часто сами женщины, под влиянием стереотипов, с самого начала уверены в недолговечности неравных отношений.

«Женщины, делающие ставки на юношей, часто и сами понимают, что порой сложно рассчитывать на страсти к периоду, когда окружающие будут воспринимать мужа, как сына», – объясняет Евгений Кульгавчук.

Поэтому они с самого начала подсознательно настраиваются на короткую дистанцию – «ну лет десять, да мои». В итоге по истечении отведённого срока подсознательно перестают трудиться над отношениями, стараться сохранить их.

Ну и, наконец, подобные браки очень часто губит просто страх перед возможным разрывом. Он повышает тревогу и снижает самооценку у женщины. Из-за этого из отношений постепенно уходят теплота и искренность. Супруги постепенно отстраняются друг от друга. В результате один из них в самом деле может начать искать на стороне то, чего он недополучает в семье. Такая вот вечная молодость По мнению некоторых специалистов, главная проблема браков, в которых женщина старше мужчины, – её собственное неверие в его долговечность и отсутствие мудрости.В конце концов, существует масса примеров, когда мужчины живут с жёнами на 7 – 10 и даже на 15 лет старше себя, растят детей. И никто, даже включая их ближний круг, этой разницы особо не ощущает.

Я сама знаю несколько таких семей. В одной разница между супругами 15 лет. В то, что этот брак продлится долго, не верил никто из их окружения, даже я. Но они уже вырастили дочь и, судя по всему, довольны жизнью.

«Когда брак заключался не по материальным мотивам, не в формате мезальянса или в надежде на социальный лифт, на основе больше духовной близости, чем на физическом притяжении, такие отношения могут быть гармоничными и долгими», – считает сексолог.

Конечно, от женщины в подобных неравных браках требуется немало мудрости.

Во-первых, не надо постоянно акцентировать внимание на существующей у вас разнице в возрасте.

А во-вторых, нужно перестать обращаться с мужем, как с малым ребёнком. Даже если мужчина изначально женился на взрослой женщине именно потому, что ему нужна была жена-мама, то с возрастом ему захочется иного распределения ролей.

Специалисты предупреждают: в том, что молодой муж рано или поздно повзрослеет и захочет почувствовать себя полноценным главой семьи, ничего угрожающего для брака нет. А потому не надо этому сопротивляться. Наоборот, нужно дать мужу почувствовать, что его воспринимают его как сильного, равноправного партнёра.Почаще интересуйтесь его мнением, вместе решайте все вопросы в семье.

Часто жёны стремятся избегать общения с ровесниками мужа. Кому-то просто неинтересно, кто-то опасается конкуренции со стороны ровесниц мужа. Однако, по мнению специалистов, нужно, наоборот, постараться наладить отношения с друзьями мужа.Ну и, конечно, надо научиться ему доверять. И ни в коем случае не показывать своих сомнений, даже если они и имеются.

«Женщина должна иметь феминные качества, лёгкий характер. Тогда, несмотря на разницу в возрасте, в такой паре всё в порядке с ролями и вполне хорошие перспективы», – уверен сексолог.

…Если хорошенечко разобраться, то всё это относится и к семьям, где муж с женой – ровесники.