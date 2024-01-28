The Daily Star: секс-работница считает, что мужчины изменяют из-за фетишей

Большинство мужчин изменяют из-за того, что боятся признаться своим женах в фетишах. Об этом сообщает издание The Daily Star, ссылаясь на слова секс-работницы, тренера по интимным отношениями и YouTube-блогерши Элис Литтл.

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Литтл работает в секс-индустрии больше 10 лет и за это время обслужила более 2 тыс. клиентов. С многими из них у нее были откровенные разговоры, поэтом женщина считает, что, возможно, обладает уникальной экспертизой в вопросе мужских измен.

Литтл настаивает на том, что главной причиной измен являются фетиши. По ее словам, мужчинам нравится исследовать различные фетиши, однако они в силу разных причин не обсуждают их со своими женами. В первую очередь они стыдятся рассказывать о своих новых сексуальных интересах и боятся оказаться непонятыми.

«Из-за этого мужчины хотят в сексуальные убежища вроде публичных домов. Они могут удовлетворить свои сексуальные желания с помощью секс-работниц и сохранить при этом фетиши в тайне от жен», – добавила Литтл.