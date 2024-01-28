Харизма — это способность человека управлять другими людьми, располагать к себе незнакомцев и быть приятным во всех отношениях человеком. Однако с харизматичностью также связано большое количество мифов.

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Харизма — это генетическая лотерея. Доктор Райн Шерман, известный эксперт по харизме и личности, отмечает: подавляющее большинство научных данных показывает, что почти все аспекты поведения человека обусловлены генетикой. Харизму определяют такие факторы, как очаровательность человека от природы, его способность завоёвывать расположение людей, привлекать их внимание, потребность в этом внимании. Результаты исследований демонстрируют, что генетика формирует от половины до двух третей нашей личности и психологических качеств.

Харизма — это трудный навык, который можно приобрести. Вообще существует не так уж много доказательств, что курсы по развитию харизмы работают. Хотя, вероятно, благодаря практике и достаточному количеству обратной связи человек может стать харизматичнее. Проблема в том, что личность человека в основном обусловлена генетикой. Поэтому и изменить её трудно. Это требует большого количества труда, дисциплины, долголетия. Сложнее изменить даже не внутренние особенности, а физические: язык тела, улыбку, прикосновения.

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Нельзя подделать язык тела. Дело в том, что язык тела — непреднамеренные (естественные) действия человека. Существуют исследования, показывающие, что намеренное выполнение подобных действий приведёт к тому, что вы в итоге всё испортите. То есть разговор станет неловким и вам не будут уже доверять. Харизматичные от природы люди уверенно пожимают окружающим руки и вообще зачастую очень тактильны.

Харизма — не всегда хорошая черта. Человек может использовать это качество и для обмана окружающих.