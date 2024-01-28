Психологи перечислили главные мифы о браке

Многим кажется, что после свадьбы их жизнь со второй половинкой будет прекрасной. Но в реальности иногда всё происходит иначе.

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Вот в какие мифы о браке мы всё ещё верим.

Любовь побеждает все. На самом деле любовь вовсе не гарантирует счастье. У партнёров также должны быть такие вещи, как общие ценности, доверие, открытое общение, желание прийти к компромиссу.

Для брака нужно найти родственную душу. Секрет большинства браков в том, что люди вместе развиваются, растут, строят отношения.

Брак — это утрата свободы. После свадьбы муж и жена — это всё ещё отдельные личности и никто не является чей-либо собственностью.

Счастливые пары не ссорятся. На самом деле разногласия возникают во всех отношениях. И связано это с тем, что брак - союз двух отдельных (и отличающихся друг от друга) людей.

Равенство в браке — это равные обязанности. Главное - это баланс. Лучше всего, чтобы все дела разделялись между супругами поровну. Но важно и также поддерживать друг друга.

Брак спасёт от одиночества. Даже после свадьбы можно чувствовать себя одиноким.

Дети помогут сохранить брак. Часто бывает как раз наоборот. То есть дети захватывают практически всё внимание женщины, поэтому её отношения с мужем портятся.