Женщина рассказала о жутком опыте секса втроем

Женщина из Австралии решила поучаствовать в сексе втроем и осталась в ужасе от этого опыта. Ее историю приводит издание New Zealand Herald.

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Австралийка рассказала о необычном случае в эфире подкаста The Hookup Podcast. Все началось на вечеринке знакомств. Женщина повстречала замечательную сексуальную пару, поехала к ним домой и вскоре обнаружила себя обнаженной в их постели. Вопреки ожиданиям, они не стали раздеваться вслед за ней, а принялись ругаться друг с другом.

Сначала девушка велела своему парню уходить, потому что ей захотелось лично «пообщаться с незнакомкой, которую подцепила» на вечеринке. После этого пара сделала автора рассказа посредником в своих разборках. Ей приходилось передавать парню слова девушки, потому что та отказывалась говорить с ним напрямую.

В конце концов парень разозлился и решил бросить подругу. «С меня хватит, я больше не могу так. Мы расстаемся», — объявил он. В этот момент австралийка решила, что с нее хватит, и в ужасе сбежала.