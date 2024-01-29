Психологи объяснили, как справиться с навязчивыми мыслями

Некоторым людям знакомо тревожное состояние, сопровождающееся навязчивыми мыслями о серьезных и даже неизлечимых болезнях, которые скрываются в их организме.

© Vmo24.ru

После прочтения медицинских статей о разных диагнозах человек начинает видеть их симптомы у себя, а попытки загуглить ответ на вопрос «почему резко заболело в боку» оборачиваются дополнительным стрессом. Издание «Вести Подмосковья» узнало у специалистов, откуда берутся тревожные мысли и как с ними справляться.

Видео дня

«Навязчивая мысль о возможном наличии серьезного заболевания начинает контролировать жизнь, мешая повседневной деятельности, отравляя ее постоянным беспокойством. Такой страх принято называть ипохондрией или синдромом тревожного ожидания болезни», — отметила нейропсихолог Марина Винберг.

Она поделилась, что подобные мысли могут возникать, например, из-за тревожного расстройства, связанного с переживанием стресса и травматических событий. На ситуацию также влияют личные особенности, склонность к перфекционизму и переживаниям. Кроме того, в СМИ, соцсетях и просто на просторах интернета доступно много медицинской информации.

По мнению эксперта, зачастую эти сведения не проверены или интерпретированы без контекста, поэтому впечатлительный человек неправильно истолковывает свои симптомы, опираясь на такие источники. Это лишь дополнительно стимулирует развитие ипохондрических мыслей.

Людям, склонным к переживаниям и «накручиванию», непросто в одночасье победить проблему такого характера. Тем не менее, Марина Винберг дала несколько тематических советов. Сначала нужно осознать и принять факт того, что навязчивые мысли о возможных болезнях - это не норма. Следует поменьше листать медицинские сайты и форумы, так как постоянный поиск симптомов усиливает тревожность. Кому-то может помочь медитация, йога, дыхательные упражнения, регулярные физические нагрузки, общение с приятными людьми, ведение дневника. Если самостоятельная работа над собой оказывается безрезультатной, то стоит обратиться к психотерапевту за помощью.

Врач-психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур добавила, что в современном мире все больше людей сталкиваются с проблемой навязчивых мыслей о болезни, которой на самом деле нет. Это состояние также может быть признаком обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).

«Посмотрим на ситуацию с точки зрения нейропсихологии. Она изучает взаимосвязь между мозгом и поведением, исследует структуру и функцию мозга, их влияние на психологические процессы. Так, навязчивые мысли связаны с дисбалансом в определенных областях мозга, отвечающих за регуляцию мыслей и эмоций. Одна из таких областей - базальные ганглии (несколько скоплений серого вещества). Они ответственные за контроль над движением и поведением. У пациентов с ОКР наблюдается гиперактивность в областях базальных ганглий, что может приводить к навязчивым мыслям и компульсивным действиям», — рассказала собеседница издания «Вести Подмосковья».

Иногда проблема кроется в нехватке внимания. Человеку кажется, что члены семьи или друзья уделяют ему мало времени, он не чувствует заботу и пытается восполнить этот пробел. По мнению психолога Марии Савченко, в этом случае стоит постараться найти сферу деятельности, где получится привлекать к себе положительное внимание. Например, можно рисовать картины и показывать их в соцсетях, сочинять и публиковать стихотворения, попробовать свои силы в роли ведущего мероприятий.

Клинический психолог сети пансионатов «Теплые беседы» Виктория Кондрашина подчеркнула, что ипохондрия часто наблюдается у пожилых людей. Человек либо боится посещать врачей и проходить обследования, либо постоянно пытается выявить у себя какой-то диагноз и жить не может без поликлиники.

«Бывает, ипохондрики не доверяют врачебным заключениям, бесконтрольно пьют лекарства будучи уверенными, что лучше знают свой организм. Именно такой подход может привести к нарушению работы организма», — подытожила специалист.