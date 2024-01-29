Ученые выявили черты лиц богатых и бедных людей
Известно, что по манерам, жестам и даже походке можно многое узнать о человеке: готов ли он общаться, нервничает или расслаблен, напряжён или вот-вот проявит агрессию. Оказалось, что и черты лица человека влияют на то, какое впечатление у нас о нём сложится. И дело тут не в красоте кожи, макияже или ухоженности лица.
По данным специалистов из Университета Глазго, люди с узкими, дружелюбными лицами кажутся более богатыми, чем люди с более широкими чертами лица. Для того чтобы это определить, учёные попросили людей быстро описать других людей.
В результате оказалось, что люди, которые заслуживают доверие, выглядят так:
- приподнятые брови;
- близко посаженные глаза;
- аккуратные черты лица;
- румяные щёки.
У опрошенных сложилось впечатление, что эти люди богаче. А вот к бедным людям они отнесли тех, у кого были опущенные брови и уголки рта, более маленький подбородок и холодный оттенок кожи. Плюс такие товарищи казались ненадёжными. Такие черты лица многие отнесли к детским, поэтому у многих они ассоциировались с низким интеллектом или покорным характером.
А вот вытянутые лица, чёткие черты лица, выступающий нос и высокий лоб люди соотносили с богатством и умом. Впрочем, черты лица исправляют только единицы, остальные хотят просто чистую и сияющую кожу.
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