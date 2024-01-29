Психолог назвала признаки здоровых отношений

Психолог Аванесова назвала признаки здоровых отношений
Психолог Лия Аванесова перечислила пять простых маркеров отношений, по которым можно понять — в здоровых вы отношениях или нет.
Так, партнеры должны уважать друг друга.
«Если нет уважения между мужчиной и женщиной, то ни о каких отношениях не может быть речи», — подчеркнула Аванесова в комментарии RuNews24.ru.
Любовь — один из основополагающих компонентов, на котором строятся отношения. Под любовью понимается совокупность чувств: трепет, нежность, страсть, влечение, внимание, забота, поддержка.
Психолог отметила, что человек, находящийся в отношениях, должен оставаться свободным в своих поступках, но принимать во внимание интересы и чувства партнера. В партнере нужно видеть не продолжение себя, а отдельную личность.
Важную роль в отношениях играет доверие. При отсутствии этого компонента сложно говорить о перспективности отношений.
Психолог добавила, что у каждого партнера должны быть любимые занятия, хобби. Важно с уважением относится к интересам друг друга.
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