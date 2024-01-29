Американские ученые нашли связь между психическим здоровьем и удачным браком
Ученые из Университета Пердью в США выяснили, что между психическим здоровьем и удовлетворенностью семейной жизнью существует взаимосвязь.
Ранее были проведены исследования, которые установили, что черты личности коррелируют с психическим здоровьем человека. Исследователи изучали, как окружение и аспекты личности влияют на психическое здоровье.
В новой работе ученые пошли дальше. Они решили выяснить, как личностные черты влияют как удовлетворенность браком.
Выяснилось, что открытые к общению, позитивно настроенные люди гораздо чаще счастливы в браке.
И напротив, замкнутые пессимисты со склонностью к эмоциональным колебаниям в большей степени недовольны семейными отношениями.
Ученые предполагают, что их исследование поможет более точно оценивать удовлетворенность браком, учитывая особенности личности.
Рассказ об исследовании и выводы на его основе эксперты опубликовали в Journal of Personality.
Ранее ученые выяснили, что идеальный секс возможен в паре, где женщина старше мужчина минимум на 10 лет.