Американские ученые нашли связь между психическим здоровьем и удачным браком

Ученые из Университета Пердью в США выяснили, что между психическим здоровьем и удовлетворенностью семейной жизнью существует взаимосвязь.

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Ранее были проведены исследования, которые установили, что черты личности коррелируют с психическим здоровьем человека. Исследователи изучали, как окружение и аспекты личности влияют на психическое здоровье.

В новой работе ученые пошли дальше. Они решили выяснить, как личностные черты влияют как удовлетворенность браком.

Выяснилось, что открытые к общению, позитивно настроенные люди гораздо чаще счастливы в браке.

И напротив, замкнутые пессимисты со склонностью к эмоциональным колебаниям в большей степени недовольны семейными отношениями.

Ученые предполагают, что их исследование поможет более точно оценивать удовлетворенность браком, учитывая особенности личности.

Рассказ об исследовании и выводы на его основе эксперты опубликовали в Journal of Personality.