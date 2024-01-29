Психолог назвал россиянам четыре главные причины шопоголизма

Клинический психолог Станислав Самбурский назвал россиянам четыре главные причины шопоголизма. На эту тему он высказался в беседе с Life.

По словам специалиста, чаще всего бездумными покупками люди компенсируют неудовлетворенность своей жизнью.

«Купила новые туфли — и ты уже не замученная жизнью руководитель отдела, а красотка, которая каждый день приходит в кафе на встречу с подружками», — пояснил он.

Еще одной причиной импульсивного шопинга эксперт назвал социальное сравнение. Люди могут покупать вещи, чтобы быть не хуже других или превзойти свое окружение, уточнил Самбурский. Кроме того, психолог напомнил, что на желание скупать вещи влияет реклама, которая создает искусственные потребности и усиливает желание.

«Импульсивность — самый сильный бич шопоголика. Импульсивные покупки связаны с высокой чувствительностью к награде или дефицитом внимания. А сейчас, когда по щелчку вам привозят новое платье, импульсивность утягивает людей, которые до болезненности хотят привлечь внимание, в долговую яму бесконечного шопинга», — заключил собеседник издания.