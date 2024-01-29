Восемь признаков мужчины, который любит играть на эмоциях

Буря эмоций в романтических отношениях может разыграться по двум причинам: либо вы по уши взаимно влюблены, либо вами безжалостно манипулируют.

Восемь признаков недостойного мужчины покажут, с кем стоит поскорее расстаться.

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Флиртует с другими в вашем присутствии

На ваше замечание он может сказать, что флирт с незнакомкой был безобидным, а то и вовсе отрицать, что оказывал другой девушке знаки внимания. Тем не менее его поведение заставляет вас чувствовать себя некомфортно, чего он, вероятно, и добивается. Знайте, такие мужчины не игнорируют ваши чувства, а мастерски играют на них. Их задача не построить отношения, а получить подтверждение собственной востребованности. Вы им не нужны.

Заставляет следовать его правилам

Мужчина просит вас не держать его за руку на публике и запрещает постить в соцсетях совместные снимки? Дело не в скромности и плохой фотогеничности, и вы не должны себя чувствовать грязной тайной возлюбленного. Подобные запреты навевают неприятные мысли: вероятно, у него есть другие отношения. Рассказал он вам об этом или нет, не советуем играть в подобные игры.

Чувства просыпаются, когда ему это выгодно

Неделю он холоден и немногословен, а потом вдруг засыпает комплиментами и предлагает приехать в его квартиру? Убедитесь, что прилив чувств случается не только накануне секса, иначе вывод напрашивается сам собой: вас используют. Громкие слова, о которых он забывает на следующий день, едва ли могут считаться искренними. Бегите от манипулятора при первой возможности: чем дольше развиваются такие отношения, тем сложнее из них выпутаться.

Унижает вас на публике

Большинству парней нравится доминировать, но унижение собственной девушки — худший способ почувствовать себя сильным. Тем более на публике. Проблема в том, что девушка, которая себя ценит, не станет встречаться с подобным мужчиной, поэтому любители психологического давления находят жертв с низкой самооценкой, регулярно отыгрывая шоу на людях. Они могут исправлять, поучать и высмеивать вас просто ради удовольствия. И это ужасно.

Пропадает и появляется в вашей жизни

Классика манипуляций, которой пользуются как женщины, так и мужчины. Минимальная дистанция внезапно сменяется недосягаемостью: вы начинаете скучать, задаваться вопросом «что случилось?» и теряться в догадках, без конца думая лишь о следующей встрече. И вот он снова появляется на горизонте, и ваш мозг окрашивает это событие в яркие краски. Возможно, у парня действительно случился форс-мажор, и он не мог выйти на связь несколько дней. Но если такое происходит регулярно, не стоит искать ему оправданий. В вас взращивают зависимость.

Рассказывает о других девушках

Под соусом абсолютного доверия он в деталях разбирает свои прошлые отношения и рассказывает о внимании симпатичной коллеги? Если это был одиночный разговор и тема закрыта, беспокоиться не о чем. Но если он упоминает ваших условных конкуренток по поводу и без, единственная цель его откровений — ваша ревность. Ему нравится наблюдать, как вы страдаете и мечтаете ни с кем его не делить.

Не знакомит вас с близкими

Знакомство с семьей парня считается хорошим знаком — должны же познакомиться будущие родственники. Но если отношения только набирают обороты, а его семья, к примеру, в другом городе, ничего страшного в промедлении нет. Однако вас должно насторожить другое: если вы поняли, что не знаете ни единого человека из его круга общения, ваш мужчина либо глубоко одинокий человек, либо рассматривает вас как временный вариант, пока не найдет кого-то получше.

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