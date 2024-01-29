Психологи объяснили, почему люди хотят оставаться анонимными в Интернете

Учёные из Квинслендского университета в Австралии выяснили, какие люди и для чего ищут возможность сохранять анонимность в Сети. Для этого эксперты провели онлайн-опрос среди 1300 человек из разных стран. Опубликованы результаты этого исследования были в журнале Personality and Social Psychology Bulletin.

Оказывается, причин оставаться анонимными у людей может быть много. Это, например, избавление от застенчивости и тревожности, которые мешают общению в реальной жизни. Также участники исследования за счёт анонимности могли свободно выражать себя, не опасаясь осуждения.

Кроме того, анонимность позволяла некоторым людям на какое-то время забыть о реальности.

Forbes

Ещё один тип поведения, при котором люди пытались остаться анонимными, — это травля в Интернете, троллинг. Более ранние научные работы показали, что анонимность в этой ситуации даёт возможность человеку ощущать свободу от социальных ограничений. Поэтому людям в итоге легче манипулировать другими, обманывать их и т. п.

Также в ходе исследования учёные пришли к выводу, что все участники эксперимента не понимали свою личность (то есть кто они есть) до конца. При этом люди, скрывающие настоящие имена для самовыражения, чаще всего имели садистские либо психопатические наклонности.