Лучшие позы для мужчин с небольшим размером пениса

Мужчинам с небольшим размером пениса подсказали позы, которые обеспечивают максимально глубокое проникновение во время секса. Список из четырех подходящих вариантов опубликовал таблоид Daily Star.

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Журналисты издания отмечают, что добиться более глубокого проникновения можно, когда женщина лежит на животе, сдвинув ноги, а мужчина проникает в нее сзади. Такой же эффект можно получить в любом другом положении, которое требует от партнеров максимальной близости, например, в позе наездницы.

Кроме того, мужчинам, которые считают размер своих гениталий небольшим, специалисты советуют во время полового контакта в миссионерской позе положить под бедра партнерши подушку. Это обеспечит более глубокое проникновение и позволит испытать новые ощущения.

Еще одной удачной позой считается позиция «лицом к лицу». Для ее выполнения мужчина садится на стул или край кровати, а женщина опускается сверху. В таком положении партнерша получает свободу движения, а партнер — возможность регулировать процесс, направляя ее бедра.