Что делать, если пассивный агрессор — это вы сами? Совет психолога

Пассивная агрессия — хороший способ показать своё недовольство его не показывая, а как бы косвенно и скрыто. Можно делать что-то тихо и назло, отпускать саркастичные комментарии и тихо дуться в углу — вариантов масса. Но все они ничего хорошего в отношения не привносят — ни личные, ни деловые.

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Как понять, что сам пассивный агрессор?

Если возникли подозрения, что душнила в коллективе именно вы, то психолог Кристина Ивкова советует присмотреться к себе, чтобы проверить это наверняка. Здесь важны:

реакции на стрессовые ситуации (молчание, избегание, сарказм);

эмоциональные состояния (особенно если они идут вместе с подавленностью и/или раздражением);

мотивации и намерения в конфликтных ситуациях (избегаете столкновения, выражаете недовольство косвенно и другое).

Что делать, если пассивная агрессия подтвердилась? Развивать навыки самоанализа и самонаблюдения;

Понимать свои эмоции и пытаться совладать с ними;

Изучать методы эффективной коммуникации, это позволит выражать мысли и чувства открыто;

Развивать навыки общения (посещение мероприятий, книги, видео и так далее);

Заниматься физической активностью, чтобы снимать стресс и напряжения;

Установить регулярный режим сна и отдыха, это поможет поддерживать психоэмоциональное равновесие;

Искать поддержки у близких людей, друзей или специалиста, чтобы решать эмоциональные трудности;

Бизнес-психолог Валентина аль-Марфади ещё посоветовала разобраться в причинах пассивной агрессии. Это могут быть стресс, обида, дискомфорт, проблемы с самооценкой или общество, где такое поведение — норма.