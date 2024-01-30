$89.61+0.0996.98-0.12
Почта

Что делать, если пассивный агрессор — это вы сами? Совет психолога

Пассивная агрессия — хороший способ показать своё недовольство его не показывая, а как бы косвенно и скрыто. Можно делать что-то тихо и назло, отпускать саркастичные комментарии и тихо дуться в углу — вариантов масса. Но все они ничего хорошего в отношения не привносят — ни личные, ни деловые.

Что делать, если пассивный агрессор — это вы сами? Совет психолога
© Secretmag.ru

Как понять, что сам пассивный агрессор?

Если возникли подозрения, что душнила в коллективе именно вы, то психолог Кристина Ивкова советует присмотреться к себе, чтобы проверить это наверняка. Здесь важны:

  • реакции на стрессовые ситуации (молчание, избегание, сарказм);
  • эмоциональные состояния (особенно если они идут вместе с подавленностью и/или раздражением);
  • мотивации и намерения в конфликтных ситуациях (избегаете столкновения, выражаете недовольство косвенно и другое).

8 признаков мужчины, который любит играть на эмоциях

Что делать, если пассивная агрессия подтвердилась?

  • Развивать навыки самоанализа и самонаблюдения;
  • Понимать свои эмоции и пытаться совладать с ними;
  • Изучать методы эффективной коммуникации, это позволит выражать мысли и чувства открыто;
  • Развивать навыки общения (посещение мероприятий, книги, видео и так далее);
  • Заниматься физической активностью, чтобы снимать стресс и напряжения;
  • Установить регулярный режим сна и отдыха, это поможет поддерживать психоэмоциональное равновесие;
  • Искать поддержки у близких людей, друзей или специалиста, чтобы решать эмоциональные трудности;

Бизнес-психолог Валентина аль-Марфади ещё посоветовала разобраться в причинах пассивной агрессии. Это могут быть стресс, обида, дискомфорт, проблемы с самооценкой или общество, где такое поведение — норма.

Ранее «Рамблер» писал о том, как тактично попросить коллегу не чавкать и не хлюпать.

Психология
Главное на «Женском»
Больше новостей
Секрет Фирмы: главные новости