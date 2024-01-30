Психолог дала советы по общению с токсичными людьми

«Попробуйте подарить человеку, с которым вам тяжело общаться, какую-то простую, ни к чему не обязывающую вещь — например, карандаш. Не принять его он не сможет: это ведь всего лишь карандаш. А приняв от вас подарок, он вступает с вами в своего рода отношения, в которых нет места злобе и негативу», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».