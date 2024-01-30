Рекордные траты россиян на «ювелирку» объяснили стрессами

«Если говорить о высоком сегменте, у нас очень выросли национальные бренды. Их украшения не только оцениваются по дорогим камням, а по изысканности дизайна, по креативности. Здесь мы можем поспорить со всем миром, потому что Россия – это практически единственная страна, в которой присутствуют современные бренды, которые работают в ювелирных техниках. Это не только изделия, которые произведены литьем, это ручная работа. Поэтому мы даже не можем сказать, как они подорожали. К ювелирному рынку однозначно нельзя подходить, есть большие компании, которые зарабатывают за счет оборотов, есть маленькие дизайнерские фирмы», - рассказала собеседница НСН.