7 необычных способов стать счастливее уже сегодня

С трудом отвечаете на философский вопрос «что такое счастье»? Предлагаем семь необычных советов, которые помогут вам в скором времени почувствовать себя лучше.

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Пригласите на завтрак симпатичных вам людей

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Ни для кого не секрет, что окружение оказывает большое влияние на степень нашей удовлетворенности жизнью. Даже если вас окружают не слишком приятные люди, вы способны значительно расширить круг общения. Возьмите за правило завтракать с симпатичными вам людьми и теми, кого вы считаете примером для подражания, — так будет проще завести дружбу или как минимум заиметь полезный контакт. Обед и ужин реже бывают свободными, даже в выходные. Приглашение на завтрак — отличная идея!

Принимайте свои несовершенства

Вместо того чтобы тратить энергию на отрицание данности, эксперты советуют воспринимать свои недостатки как особенности, и не более того. Хороший пример — японская философия кинцуги, согласно которой ценность кроется не в красоте, а в «шрамах». Так, восстанавливая разбитую посуду, мастера не маскируют трещины, а украшают их золотом. Будьте благосклонны к собственным недостаткам: они делают вас неповторимой. Да, вы неидеальны, как все люди на земле, так что быть несовершенными — это нормально.

Разбавьте рутину импровизацией

Вам начинает казаться, что ваша жизнь — бесконечный День сурка? Сменить работу или, скажем, перестать забирать ребенка из школы может быть непросто. Но не только обязательства создают рутину, достаточно позволить себе немного импровизации. Навигатор предлагает путь на 15 минут дольше? Пускай! А что, если с утра выпить не привычный американо, а матча латте на альтернативном молоке? Надеть широкие брюки вместо надоевшей офисной юбки? Исследуйте мир каждый день и не зацикливайтесь на рутине — выбор есть абсолютно всегда, даже если он касается мелочей. Новые стимулы встряхнут восприятие — вы почувствуете себя живее и счастливее.

Отключите уведомления

Согласно исследованиям, около 80% людей страдают «электронным апноэ», то есть дышат поверхностно или задерживают дыхание, работая за экраном, например, разбирая электронную почту или рабочие сообщения в мессенджерах. А мы ведь даже не замечаем, сколько стресса и суеты приносят в нашу жизнь бесконечные уведомления, всплывающие на экранах устройств. Займитесь своей цифровой гигиеной: отпишитесь от бесполезных рассылок, настройте уведомления так, чтобы не пропускать только действительно важные сообщения. Остальное прочтете, когда будет время и желание.

Экономьте энергию

Речь совсем не о том, чтобы при первой возможности провести весь день на диване. Существует теория, которая предполагает, что с каждым решением мы тратим часть дневного запаса психической энергии, часть своего потенциала или попросту устаем. Каждое следующее действие дается нам все сложнее. Позаботьтесь о том, чтобы подготовить наряд с вечера и распланировать день хотя бы в общих чертах. Утро, проведенное в спокойствии, уже многое значит для качества жизни.

Научитесь говорить «нет»

Самые вредные для вашего самочувствия слова — «может быть» и «возможно». Они только откладывают принятие решения и с большей вероятностью приведут к конфликту, когда вы откажете после того, как уже дали повод на вас понадеяться. Вежливое «нет, извините/спасибо» расчистит в вашей жизни место для множества возможностей вместо одолжений. Если ваш ответ не является однозначным «да», то пускай это будет «нет»!

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