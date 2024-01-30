Психотерапевт рассказала, как безболезненно вернуться в рабочий режим после отпуска

К профессиональным обязанностям ни в коем случае нельзя относиться как к наказанию. Нужно научиться получать удовольствие от того, чем вы занимаетесь.

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Рано или поздно любому взрослому человеку после насыщенного отпуска приходится возвращаться к профессиональным обязанностям и заботам. Для многих это возвращение бывает крайне тяжелым, у а у некоторых даже влияет на самочувствие и здоровье. Журналист издания «Ямал 1» Елизавета Поварницына связалась с психотерапевтом из Лабытнанги Татьяной Сылкой и выяснила, как безболезненно для психики войти в привычным рабочий темп.

Приезжать из отпуска нужно заблаговременно: не следует сразу выходить на работу. Организму нужно время для адаптации и перестройки к новому режиму. Уже находясь в отпуске, необходимо подготовить организм к рабочему распорядку дня: рано вставать, вовремя ложиться. К профессиональным обязанностям ни в коем случае нельзя относиться как к наказанию, поделилась эффективными способами специалист.

— В преддверии окончания отпуска должен быть позитивный настрой и мотивация идти на работу. Нужно научиться получать удовольствие от того, чем вы занимаетесь. Тогда и возвращение в привычный режим трудовых будней будет радостным и безболезненным, — резюмировала психотерапевт.