Психолог раскрыла эффективный метод борьбы с прокрастинацией

Почти треть россиян страдает от прокрастинации, или откладывания дел на потом. Кандидат психологических наук Ольга Силина рассказала, почему люди так себя ведут и как преодолеть это состояние.

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Психолог объяснила, что причинами прокрастинации могут быть сформированные привычки в раннем возрасте, когда родители показывали пример с оттягиванием неприятных задач до последнего, либо же мать и отец сами решали все вопросы, не принимая во внимание мнение ребенка. Специалист также указала, что иногда человеку трудно понять, с чего начать выполнение сложных дел. А еще в долгий ящик попадают задачи, которые вызывают у человека отторжение.

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«Прокрастинация – это вид саморазрушительного поведения человека. Во многом из-за того, что на ее фоне возникает чувство тревоги и вины. Человек начинает переживать, что ничего не делает, и даже испытывать негативные чувства к самому себе. Чтобы избежать прокрастинации и ее негативных последствий, нужно стараться равномерно распределять нагрузку и не переутомляться», – объяснила Силина.

Так, чтобы выбраться из этого состояния, в первую очередь стоит «есть слона по кусочкам», или же разбивать крупные задачи на маленькие части, выполнение которых посильно здесь и сейчас. Обдумывая решение задачи, проговаривайте и представляйте результат тех или иных действий:

«Что будет, если отложить? Что будет, если выполнить сейчас? Что будет, если не выполнить вообще?»

Кроме того, постарайтесь найти положительные стороны в предстоящей деятельности. Так, например, выполнив тяжелый проект, вы сможете продемонстрировать свое мастерство и профессионализм, поделиться своим мнением, а также выделиться на фоне остальных и стать успешнее. А за хорошо проделанную работу можно наградить себя чем-то полезным или вкусным, а может быть, даже выделить себе дополнительный выходной, передает слова психолога Life.ru.