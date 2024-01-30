Женщина подала на развод из-за пристрастия свекрови к ее косметике

В Индии женщина подала на развод из-за того, что свекровь пристрастилась пользоваться ее косметикой без разрешения. Об этом сообщает India Today.

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Две сестры, жительницы города Малпура, вышли замуж за двух братьев из Агры восемь месяцев назад. Сначала семейная жизнь у обеих складывался хорошо, но вскоре одна из сестер столкнулась с проблемой: свекровь регулярно брала ее косметику без разрешения и постоянно красилась и наряжалась, оставаясь дома одна. Когда молодая женщина собиралась на какое-нибудь мероприятие, она не раз обнаруживала, что ее средства для макияжа закончились — их использовала свекровь.

Разозлившись, индианка решила поговорить с матерью мужа. Это спровоцировало ссору, и невестка запретила свекрови брать ее косметику. После этого пожилая женщина рассказала о произошедшем сыну. Муж счел поведение жены недостойным и выгнал из дома обеих сестер.

Сестры прожили в доме у своих родителей два месяца, после чего одна из них обратились в полицию и Центр семейных консультаций с намерением развестись с мужем. Психолог пригласил свекровь и невестку на разговор, однако ему не удалось разрешить конфликт. На встрече молодая женщина рассказала, что после ссоры муж начал вести себя агрессивно, поэтому она не хочет сохранять брак.