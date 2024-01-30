Женщина подала на развод из-за пристрастия свекрови к ее косметике
В Индии женщина подала на развод из-за того, что свекровь пристрастилась пользоваться ее косметикой без разрешения. Об этом сообщает India Today.
Две сестры, жительницы города Малпура, вышли замуж за двух братьев из Агры восемь месяцев назад. Сначала семейная жизнь у обеих складывался хорошо, но вскоре одна из сестер столкнулась с проблемой: свекровь регулярно брала ее косметику без разрешения и постоянно красилась и наряжалась, оставаясь дома одна. Когда молодая женщина собиралась на какое-нибудь мероприятие, она не раз обнаруживала, что ее средства для макияжа закончились — их использовала свекровь.
Разозлившись, индианка решила поговорить с матерью мужа. Это спровоцировало ссору, и невестка запретила свекрови брать ее косметику. После этого пожилая женщина рассказала о произошедшем сыну. Муж счел поведение жены недостойным и выгнал из дома обеих сестер.
Сестры прожили в доме у своих родителей два месяца, после чего одна из них обратились в полицию и Центр семейных консультаций с намерением развестись с мужем. Психолог пригласил свекровь и невестку на разговор, однако ему не удалось разрешить конфликт. На встрече молодая женщина рассказала, что после ссоры муж начал вести себя агрессивно, поэтому она не хочет сохранять брак.
Ранее сообщалось, что в Индии семья невесты похитила жениха, чтобы сорвать свадьбу. Причина была в том, что влюбленные принадлежат к одному клану, а члены клана считаются братьями и сестрами, поэтому брак между ними рассматривается как инцест.