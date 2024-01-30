Психотерапевт рассказал, почему люди трут ноги друг о друга, когда пытаются заснуть
Оказывается, ритмичные движения, известные как сверчковые стопы или крикет, помогают человеку снять стресс или беспокойство перед засыпанием, сообщает The Mirror.
Ли Филлипс, психотерапевт и сертифицированный секс- и семейный терапевт, рассказал:
«Сверчковые стопы, или крикет, — это повторяющиеся физические движения, заключающиеся в трении одной ступни о другую, часто при попытке заснуть. Название, что неудивительно, происходит от сверчков. Насекомые издают чирикающие звуки, когда трутся своими длинными задними лапками о крылья».
Развивая эту тему, Дженнифер Уорли, лицензированный терапевт по вопросам брака и семьи и клинический директор First Light Recovery, сказала:
«Участие в таких действиях может быть механизмом самоуспокоения, похожим на покачивание или постукивание».
По словам Ли Филлипса, у людей с нейродивергентными расстройствами, такими как аутизм и СДВГ, ночью чаще возникают «сверчковые стопы». Однако это не исключает возможности использования той же техники релаксации людьми без нейродивергентных расстройств.
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