Как избежать проблем и неловкости после случайного секса: мнение эксперта

Избежать проблем и неловкости наутро после случайной интимной связи поможет изначальное обсуждение правил игры и установка личных границ, считает эксперт по отношениям Шерил Фэган. Основные правила секса без обязательств она раскрыла изданию Fashion Journal.

© Lenta.ru

Фэган призвала тех, кто хочет заняться сексом без обязательств, перестать мучиться угрызениями совести.

«Людям, которые не хотят вступать в серьезные или долгосрочные отношения, случайные половые контакты могут обеспечить удовольствие и подарить ощущение раскрепощенности», — объяснила она.

Чтобы получить максимальное удовольствие от случайного секса и избежать неловкости наутро после него, Фэган посоветовала перед ним обсудить правила игры с партнером. По ее словам, правильно установленные границы помогут сделать связь эмоционально и физически комфортной.

Также она призвала не стесняться говорить о своих эротических фантазиях и потребностях в постели. Причем во время таких бесед нужно обсуждать и контрацепцию, и тесты на венерические заболевания.

В заключение Фэган рекомендовала любителям интимных связей без обязательств быть честными не только с партнером, но и с самими собой. Если намерение человека состоит лишь в том, чтобы повеселиться и исследовать свою сексуальность, тогда, скорее всего, он получит хороший опыт, считает эксперт.

«Чтобы заниматься случайным сексом, вы должны быть уверены в себе и в том, чего вы от него хотите, чтобы вы могли общаться открыто и честно, не чувствуя риска быть слишком уязвимыми», — объяснила она.