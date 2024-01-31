Мужчина столкнулся с осуждением из-за просьбы о секс-эксперименте

«Ей как будто было мерзко, она начала защищаться и спрашивать, неужели ее вагина недостаточно хороша. Конечно, я убедил ее в обратном, сказал, что, наверное, это могло бы быть весело. В итоге игрушку мне не купили. Мне стыдно и неловко, что я показал свой интерес к такой покупке», — написал он.