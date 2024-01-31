Ученые назвали самый эффективный метод флирта для женщин
Оказывается, есть методы эффективнее зрительного контакта. Норвежские ученые выявили самые действенные из 40 видов флирта. Наиболее подходящий вариант зависит от конечной цели: интрижки на одну ночь или знакомства ради серьезных длительных отношений. В первом случае, считают ученые, «дружеских» объятий и поцелуя в щеку недостаточно. Исследование опубликовано в журнале Evolutionary Psychology.
Мужчины, похоже, не понимают намеков. Женщинам, ищущим краткосрочных приключений, согласно выводам экспертов, нужно демонстрировать сексуальную доступность, прибегая к «трению о потенциального партнера, тесному телесному контакту». В общем, можно смело нарушать социальную дистанцию без лишних формальностей, чтобы парень сразу понял, что к чему.
К слову, мужчинам для соблазнения девушек придется стараться лучше: улыбаться, проявлять интерес к разговорам, делать комплименты и смешить девушку. Как раз юмор и стал основой для начала романа с серьезными намерениями.
«Быть смешным не только эффективно, — объяснила Ребекка Берч, соавтор исследования, изданию IFL Science, — для женщин очень важно показать своему потенциальному партнеру, что они считают его забавным».
Заметим, что притворный смех едва ли позволит создать крепкий союз, но, если вам правда нравится юмор парня, не стесняйтесь ему это показать! А начать можно с вечной классики — улыбнуться и задержать на нем взгляд.