Ученые назвали самый эффективный метод флирта для женщин

Оказывается, есть методы эффективнее зрительного контакта. Норвежские ученые выявили самые действенные из 40 видов флирта. Наиболее подходящий вариант зависит от конечной цели: интрижки на одну ночь или знакомства ради серьезных длительных отношений. В первом случае, считают ученые, «дружеских» объятий и поцелуя в щеку недостаточно. Исследование опубликовано в журнале Evolutionary Psychology.

© Super.ru

Мужчины, похоже, не понимают намеков. Женщинам, ищущим краткосрочных приключений, согласно выводам экспертов, нужно демонстрировать сексуальную доступность, прибегая к «трению о потенциального партнера, тесному телесному контакту». В общем, можно смело нарушать социальную дистанцию без лишних формальностей, чтобы парень сразу понял, что к чему.

К слову, мужчинам для соблазнения девушек придется стараться лучше: улыбаться, проявлять интерес к разговорам, делать комплименты и смешить девушку. Как раз юмор и стал основой для начала романа с серьезными намерениями.

«Быть смешным не только эффективно, — объяснила Ребекка Берч, соавтор исследования, изданию IFL Science, — для женщин очень важно показать своему потенциальному партнеру, что они считают его забавным».