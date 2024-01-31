Психолог назвала три признака интернет-зависимости

Какие признаки сигнализируют о наличии интернет-зависимости, рассказала психолог Наталья Безгина.

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Стоит насторожиться, если все чаще возникают ситуации, когда «ваше тело ищет телефон». То есть если появляется необходимость взять его в руки, чтобы посмотреть время или проверить сообщения.

Еще один признак интернет-зависимости — раздражительность. Например, если человек забыл телефон дома, то возникает сильное раздражение или злость, что приходится обходиться без гаджета.

Зависимость можно заподозрить, если большая часть жизни у человека завязана на телефоне. Если забрать у него телефон, то жизнь буквально останавливается.

По словам психолога, интернет-зависимость чаще всего развивается у подростков из-за того, что они родились во время широкого распространения интернета, передает телеканал «Санкт-Петербург».