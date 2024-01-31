Вумбилдинг: как интимная гимнастика убивает ваш секс

Об интимной гимнастике (вумбилдинге) слышали, наверное, все, но не каждая женщина решилась попробовать. Однако, как говорит гинеколог Галина Лазута, упражнения на интимные мышцы могут навредить вашей сексуальной жизни. Мы вместе со специалистом решили выяснить, в чем опасность вумбилдинга.

Упражнения эффективны не всегда

По словам нашего эксперта, доктор Арнольд Кегель действительно занимался изучением работы женских мышц тазового дна. В 1947 году он запатентовал свое изобретение — перинеометр, который позволял измерить силу мышц тазового дна.

Галина: «При этом в интернете тренажером Кегеля называют все что угодно: от вагинальных шариков до миостимуляторов, но только не то, что было придумано ученым на самом деле. При этом следует учесть, что комплекс упражнений, предлагаемый Кегелем, работает в том случае, когда в число женских проблем входит недержание мочи и ничего больше».

Чаще всего на приемах гинекологи не проводят подробные исследования силы мышц, а пациентки молчат о первых признаках недержания или опускания. Как итог: бездумные тренировки по картинкам в интернете.

Вы можете нанести себе серьезный вред

Упражнения Кегеля могут причинить серьезный вред женскому здоровью, уверена Галина Лазута. Дело в том, что каждая мышца организма, в том числе и интимной зоны, выполняет свою определенную функцию. При самостоятельном выполнении упражнений невозможно почувствовать, какая из них будет сокращаться. Это приводит к тому, что в итоге и без того сильные мышцы становятся еще сильнее, а ослабевшие так и остаются слабыми.

В результате мы получаем гипертонус мышц, который проявляется болевыми симптомами, ощущением тяжести внизу живота, может быть нарушена функция мочеиспускания — из-за неполного расслабления сфинктера мочевого пузыря.

Как увлечение вумбилдингом сказывается на сексуальной жизни

Гинеколог: «Что касается ощущений во время занятия сексом, то они также могут стать менее яркими или даже болезненными. Не все женщины могут в принципе хорошо расслабиться во время секса, а с неправильно натренированными мышцами тем более не удается это сделать — они инстинктивно напрягаются».

Галина поясняет, что в результате половой член сжимается сильнее, что затрудняет фрикции и даже причиняет боль, в том числе и мужчине. Иногда партнеру из-за сильного напряжения женских интимных мышц и вовсе не удается ввести свой половой член во влагалище.

Мужчинам комплекс упражнений также может навредить