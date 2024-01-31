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Россиянам дали советы, как перестать скупать все подряд

Чтобы избавиться от привычки скупать все подряд, необходимо найти хобби, посоветовал финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнул, что приобретение ненужного товара позволяет человеку занять себя. Важно понять, что такое времяпрепровождение является непродуктивным.

Россиянам дали советы, как перестать скупать все подряд
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Чтобы перестать покупать все подряд, нужно найти для себя то, что заняло бы ваш досуг. Приобретение ненужного товара дает человеку возможность провести каким-то образом время. Но надо понимать, что оно тратится бесполезно и его можно использовать продуктивнее для ума, души и тела, не говоря уже о кошельке, — пояснил аналитик.

Он напомнил, что, когда человек бесцельно ходит по магазинам, чтобы занять время, у него появляется соблазн что-нибудь купить. Это связано с психологическим воздействием на потребителя. Если же пойти в магазин нужно с определенной целью, перед этим стоит составить перечень товаров, которые можно взять. Беляев уточнил, что следует не просто написать список, а проверить, что действительно надо купить.

Финансовый консультант Юлия Питка ранее рассказала, что в ловушку кредитов и рассрочек обычно попадают люди с низкой финансовой грамотностью. Под угрозой угодить в кредитную яму также находятся шопоголики, которым сложно бороться с навязчивыми мыслями о покупках.

Психология
Михаил Беляев