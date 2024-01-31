А я милого узнаю по прическе! Как распознать мужской характер по волосам

Если верить выводам экспертов, то о характере мужчины можно многое узнать по его прическе. Так что прежде, чем соглашаться на свидание с новым ухажером, обратите внимание на его волосы.

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Пока мужчины из века в век задаются вопросом, о чем думает женщина и чем руководствуется в своих поступках и словах, мы, напротив, гадаем — как понять сильную половину человечества и вновь не наступить на те же грабли в отношениях. На помощь в данном вопросе спешат психологи, которые смогли составить портреты мужчин по волосам, точнее по прическам.

Стильная оригинальная стрижка

У него косички, ирокез или выбритый на затылке паук? Тогда перед вами действительно смелый человек!

Такой и коня на скаку остановит и не придаст значения мнению окружающих, предпочтя руководствоваться лишь собственными жизненными принципами.

Пробор сбоку

Вот он — первый признак бабника! А если серьезно, то мужчина, который носит такую прическу чертовски любит внимание окружающих.

Он романтичен, но влюбчив. С ним вам обеспечены миллион алых роз и постоянные приступы ревности из-за его привычки флиртовать налево и направо.

Зачесанные назад волосы

Он в восторге от самого себя, ведь у него столько достоинств. Такие особи долго выбирают спутницу под стать. Он в меру мягок, в меру суров, харизматичен, легок в общении и обладает отличным чувством юмора. Словом, мечта, а не мужчина!

Но за показной легкостью характера и притягивающей людей любознательностью скрывается настоящий нарцисс.

Пробор посередине

Логика, симметрия и закономерность во всем, жизнь по правилам и предсказуемость каждого дня. Эти мужчины бесспорно умны, они во всем руководствуются своими принципами и чаще всего очень успешны по жизни.

Однако, чтобы быть рядом надо придерживаться их ритма и взглядов.

Короткий ежик

Короткие волосы, или стрижка «ежик» говорит о мужчине, как о человеке с твердым и сильным характером. Такие считаются самыми верными в отношениях, на них во всем можно положиться.

В эту же категорию, кстати, попадают и лысые мужчины. За ними, как за каменной стеной.

Длинные волосы

Творческие и ранимые натуры. Креативно мыслящие, умеющие создавать нечто новое.

Они видят мир не так, как все и определенно отличаются острым умом, талантом, тонкой душевной организацией и потрясающим чувством юмора. Да, они не всегда надежны, но с ними точно не бывает скучно.

Стандартная стрижка

Респектабельные обладатели стандартной мужской стрижки всегда создают хорошее впечатление. Они не лишены чувства юмора, мудры и уравновешены.