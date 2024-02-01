1 февраля: празднуй, но знай меру

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

Международный день десерта

1 февраля в мире отмечается неофициальный праздник – Международный день десерта. В связи с большой популярностью различных сладостей начали появляться День торта, День Нутеллы, День эскимо, День морковного торта, День пирожных, День шоколада. Наконец, спустя время было решено объединить все эти праздники в один – Международный день десерта.

Интересно, что у этого праздника две даты – 12 ноября и 1 февраля. До сих пор любители сладкого не определились, когда лучше отмечать праздник. Возможно, спустя время сладкоежки все же выберут точную дату, но для того, чтобы полакомиться любимым десертом, не нужно ждать специального дня.

Всемирный день хиджаба

1 февраля отмечается Всемирный день хиджаба. Этот праздник набирает популярность во многих странах мира. В основном его отмечают представители ислама, хотя есть много людей среди других религиозных конфессий, которые интересуются этим праздничным днем. Хиджаб – один из атрибутов женской одежды в мусульманском мире.

День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

1 февраля 2009 года в Москве в храме Христа Спасителя прошла интронизация XVI Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Для православной церкви это считается эпохальным событием, которое всегда отмечается с особой торжественностью. На каждую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проводится Божественная литургия в кафедральном соборе храма Христа Спасителя.

В этот день также отмечаются День работника лифтового хозяйства в России, Национальный день свободы в США.

События 1 февраля:

353 года назад (1671 год) царь Алексей Михайлович женился на Наталье Нарышкиной.

159 лет назад (1865 год) Авраам Линкольн подписал резолюцию о внесении поправки в Конституцию США, отменившую рабство.

95 лет назад (1929 год) состоялась мировая премьера первого киномюзикла – «Бродвейская мелодия».

66 лет назад (1958 год) США стали второй после СССР страной, самостоятельно запустившей искусственный спутник Земли.

Кто родился 1 февраля:

Русский врач-психиатр, академик, основоположник рефлексологии и патопсихологии Владимир Бехтерев (1857 – 1927).

Советский писатель и публицист Евгений Замятин (1884 – 1937).

Первый президент России Борис Ельцин (1931 – 2007).

Русская балерина, хореограф, педагог, Народная артистка СССР Екатерина Максимова (1939 – 2009).

Советский хоккеист, олимпийский чемпион Анатолий Фирсов (1941 – 2000).

Советский и российский эстрадный певец, педагог, Народный артист РСФСР Лев Лещенко (1942).