Упадок сил на фоне радиационных штормов и геомагнитных бурь обычно чувствуют метеозависимые люди. Однако таким процессам подвержены и те, кто в действительности не чувствителен к изменениям в космической погоде. Причиной ухудшения их состояния является страх перед неизвестным. Об этом в разговоре с Общественной Службой Новостей заявил практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс.

Специалист отметил, что нередко причиной повышенной тревожности становятся опасения за здоровье, которые возникают после прочтения новостей, в том числе и тех, что рассказывают о влиянии космической погоды на людей. При этом отрицательным фактором можно считать и убежденность многих людей в том, что они всегда должны быть счастливы и довольны жизнью.

Решить проблему, по мнению специалиста, поможет принятие того факта, что не все в жизни идет по плану, а настроение может меняться без видимых на то причин. Кроме того, на любого человека оказывают влияние различные внешние факторы, не всегда поддающиеся объяснению и контролю.

«Это даст более философское отношение, и не будет так называемых эмоциональных пирамидальных структур, когда человек расстроился, потом расстроился из-за того, что расстроился, потом разозлился из-за того, что расстроился из-за того, что расстроился, а потом испытал чувство вины и стыда из-за того, что он разозлился на себя из-за того, что расстроился из-за того, что расстроился. Будет только нижний уровень – ну расстроился, ну бывает», – отметил психолог.

Психолог добавил, что зачастую люди имеют слабое понимание о явлениях, которые их пугают. В частности, они не знают, как с научной точки описывается радиационный шторм или геомагнитная буря. Поэтому, прочитав страшный заголовок в новостях, они могут испытать инфантильный страх перед неизвестным. Этот страх и приводит к перепадам настроения и потере сил.