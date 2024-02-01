Понять, принять и поменять: как выйти из позиции ребенка в отношениях и на работе
Существует мнение, что нет никаких взрослых, а есть большие дети. Однако, находясь в позиции ребенка, можно упустить многое из того, что предлагает нам взрослая жизнь. Как выйти из этой позиции в отношениях и на работе, рассказала «Вечерней Москве» эксперт по коммуникациям, психолог Таня Василькова.
Как понять, что вы находитесь в позиции ребенка
Чтобы выйти из позиции ребенка, важно себя в этой точке найти, а также понять, куда вам хочется попасть. Как проявляется человек в состоянии ребенка:
- обижается;
- оправдывается;
- обвиняет других;
- хвастается;
- самоутверждается на фоне других;
- перекладывает ответственность;
- пристает, требуя внимания;
- мстит;
- ноет и жалеет себя;
- ищет причины своих неудач;
- не может сам себя сделать счастливым, ждет, что кто-то его осчастливит (то есть папа или мама).
Ребенок плачет, а взрослый решает вопросы
Быть в состоянии ребенка — не плохо, это всего лишь один из путей получать желаемое. Если мы чем-то пользуемся и от этого есть выгода, то зачем что-то менять?
Представим себе, что женщина нарушила ПДД, и ее остановили. Она может начать плакать и ныть, чтобы ее пожалели и отпустили, не выписав штрафа. Но вряд ли ей удастся разжалобить сотрудника ДПС, насмотревшегося на подобные истерики.
С большей вероятностью в такой ситуации сработает взрослый сценарий: «Да, я нарушила, вы правы. Выпишите мне, пожалуйста, штраф. Спасибо, что остановили и сообщили мне об этом. Я теперь запомню, как нельзя». И посмотрите в глаза своему учителю с благодарностью. Возможно, благодаря его работе вы сохранили жизнь другому или себе.
И после такой взрослой реакции и готовности взять ответственность есть вероятность, что штраф вам и не выпишут. Но если все-таки выпишут, то вы его оплатите, как и подобает взрослому человеку.
Человек в состоянии ребенка ноет, а в состоянии взрослого — решает вопросы.
Как понять, что нужно менять
Чтобы себя обнаружить, для начала нужно понять, что именно вам не нравится. Тут действует правило трех «П»:
Понять
Как будто сделали открытие века:
— Я сейчас обиделся/обиделась. О, класс! Я сейчас ребенок!— Я сейчас оправдываюсь. О, эврика, я сейчас проявляюсь как ребенок.
Принять
Какую детскую потребность вам хочется закрыть? Их всего четыре:
- потребность во внимании;
- потребность в значимости, влиянии и власти;
- потребность защититься;
- потребность уклониться и ничего не делать.
Общее для каждой потребности — человек хочет быть хорошим, нужным и любимым.
Поменять
Как поменять то, что вас не устраивает?
Способ 1: Что я могу с этим сделать? Как я буду решать вопрос?
Способ 2: Разбить задачу на много маленьких и сделать первую часть.
Способ 3: Найти хорошее в самой плохой ситуации. Увидеть свою выгоду, она есть всегда.
Способ 4: Спросить себя, что я сделал/а и чего не сделал/а, раз получился такой результат.
Способ 5 (если конфликт с кем-то): Побыть в одиночестве, дать себе время успокоиться и вернуться в ресурсное состояние, потом спросить себя: «За что этот человек должен меня простить?»