Понять, принять и поменять: как выйти из позиции ребенка в отношениях и на работе

Существует мнение, что нет никаких взрослых, а есть большие дети. Однако, находясь в позиции ребенка, можно упустить многое из того, что предлагает нам взрослая жизнь. Как выйти из этой позиции в отношениях и на работе, рассказала «Вечерней Москве» эксперт по коммуникациям, психолог Таня Василькова.

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Как понять, что вы находитесь в позиции ребенка

Чтобы выйти из позиции ребенка, важно себя в этой точке найти, а также понять, куда вам хочется попасть. Как проявляется человек в состоянии ребенка:

обижается;

оправдывается;

обвиняет других;

хвастается;

самоутверждается на фоне других;

перекладывает ответственность;

пристает, требуя внимания;

мстит;

ноет и жалеет себя;

ищет причины своих неудач;

не может сам себя сделать счастливым, ждет, что кто-то его осчастливит (то есть папа или мама).

Ребенок плачет, а взрослый решает вопросы

Быть в состоянии ребенка — не плохо, это всего лишь один из путей получать желаемое. Если мы чем-то пользуемся и от этого есть выгода, то зачем что-то менять?

Представим себе, что женщина нарушила ПДД, и ее остановили. Она может начать плакать и ныть, чтобы ее пожалели и отпустили, не выписав штрафа. Но вряд ли ей удастся разжалобить сотрудника ДПС, насмотревшегося на подобные истерики.

С большей вероятностью в такой ситуации сработает взрослый сценарий: «Да, я нарушила, вы правы. Выпишите мне, пожалуйста, штраф. Спасибо, что остановили и сообщили мне об этом. Я теперь запомню, как нельзя». И посмотрите в глаза своему учителю с благодарностью. Возможно, благодаря его работе вы сохранили жизнь другому или себе.

И после такой взрослой реакции и готовности взять ответственность есть вероятность, что штраф вам и не выпишут. Но если все-таки выпишут, то вы его оплатите, как и подобает взрослому человеку.

Человек в состоянии ребенка ноет, а в состоянии взрослого — решает вопросы.

Как понять, что нужно менять

Чтобы себя обнаружить, для начала нужно понять, что именно вам не нравится. Тут действует правило трех «П»:

Понять

Как будто сделали открытие века:

— Я сейчас обиделся/обиделась. О, класс! Я сейчас ребенок!— Я сейчас оправдываюсь. О, эврика, я сейчас проявляюсь как ребенок.

Принять

Какую детскую потребность вам хочется закрыть? Их всего четыре:

потребность во внимании;

потребность в значимости, влиянии и власти;

потребность защититься;

потребность уклониться и ничего не делать.

Общее для каждой потребности — человек хочет быть хорошим, нужным и любимым.

Поменять

Как поменять то, что вас не устраивает?

Способ 1: Что я могу с этим сделать? Как я буду решать вопрос?

Способ 2: Разбить задачу на много маленьких и сделать первую часть.

Способ 3: Найти хорошее в самой плохой ситуации. Увидеть свою выгоду, она есть всегда.

Способ 4: Спросить себя, что я сделал/а и чего не сделал/а, раз получился такой результат.