Как экологично создать личные границы и никого не обидеть

Было бы очень удобно, если бы к каждому из нас шла инструкция: здесь не трогать, такую тему не поднимать, уменьшительно-ласкательными не называть. Но такой инструкции нет, поэтому окружающим остается только догадываться о границах нашей зоны комфорта. Вместе с Мариной Гарбажа, психологом и консультантом по личностному развитию, выясняем, что такое личные границы, как их установить и отстоять, при этом никого не обидев.

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Личные границы: что это и зачем они нужны

Личные границы — это те невидимые черточки, которые проходят между каждой отдельной личностью. Они отделяют самого человека, его мысли, поступки, чувства от внешнего мира и таким образом оберегают его и все то, что ему ценно. Благодаря им мы ясно ощущаем где я, а где уже не я; где мои мысли и поступки, а где чужие.

Некоторые считают, что личные границы нужны только особо чувствительным людям, но это совсем не верно. Именно личные границы могут защитить нас от внешнего негатива, а также помочь создать здоровые отношения с окружающим миром и людьми в нем. Отсутствие этих невидимых границ грозит постоянными интервенциями извне и потерей своего «я».

Почему отстаивание личных границ иногда сравнивают с эгоизмом

Тут стоит сразу отметить, что быть эгоистом — естественно для человека. И это логично, ведь мы в первую очередь несем ответственность за самих себя. Как с правилом кислородной маски в самолете: сначала заботимся о себе, а потом уже о других.

С точки зрения эволюции мы пришли к этому не так давно: раньше человек был более зависим от группы, в которой находился. Поэтому действия во благо большинства, но в ущерб себе были залогом выживания. Со временем личность стала выходить на первый план, но эта программа так и осталась в нас «защита».

И сейчас, отстаивая собственные границы, мы порой просто создаем неудобства окружающим. Поэтому ваше «нет» могут попытаться пристыдить, а вас самих обвинить в эгоизме. Расстраиваться из-за этого не стоит, просто помните, что мы все по своей натуре эгоисты. И даже те, кто снимает с себя «последнюю рубаху», на самом деле могут корыстно надеяться на отдачу.

Как создать личные границы

На то, как мы их формируем, влияет множество факторов: воспитание, характер, культура, жизненный опыт, отношения в семье и даже текущая жизненная ситуация. И, чтобы их осознать, попробуйте ответить себе на эти вопросы:

На что я имею право? Вспомните, что вы имеете право на то, чтобы сказать «нет» без зазрения совести, рассчитывать на уважительное отношение к себе, а также право на ошибку. Это тот минимум, с которого можно начать определение собственных границ.

Что я чувствую? Задавайте себе этот вопрос почаще и в разных ситуациях, он поможет разобраться в том, что для вас приемлемо и неприемлемо.

Что я ценю? Личные границы нужно выстраивать на основе собственных ценностей. Попробуйте составить небольшой список из самых важных. А потом подумайте, что заставляет вас иногда идти с ними вразрез?

Как «мягко» их показать

Когда вы поймете, в чем заключаются ваши личные границы, можно перейти к этому этапу. Выясняем, как отстоять свои интересы, не испытывая стресса и не наживая себе врагов:

Не уходите в агрессию. Говорить о том, что нам нравится и не нравится, можно совершенно по-разному. «Не смей брать мои вещи без спроса», — звучит агрессивно. Но мы же с вами хотим быть убедительными, поэтому лучше сказать так: «Мне очень важно, чтобы каждая вещь была на своем месте. Я чувствую себя некомфортно, когда ты берешь что-то и не кладешь обратно. Пожалуйста, не делай так».

Научитесь отказывать. Мы с самого детства учимся толерантности к дискомфорту и соглашаемся на то, что нам не нравится. Чтобы не испытывать вину за отказ, следует понять, что нравиться и быть угодным всем не просто невозможно, но и не нужно.

Прислушивайтесь к себе. Личные границы имеют свойство меняться в зависимости от ситуации. Например, то, что вы позволите своему члену семьи или другу, вы точно не позволите коллеге. Это нормально. Просто иногда анализируйте свои чувства от происходящего и адаптируйте личные границы под них.