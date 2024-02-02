Женщинам и мужчинам назвали тревожные сигналы на первом свидании

На первом свидании можно заметить некоторые тревожные сигналы, которые указывают на то, что с женщиной или мужчиной не получится построить отношения, заявила специалистка по отношениям Кимберли Рэй. Их она перечислила в TikTok.

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Первым делом Рэй призвала прислушиваться к внутреннему голосу. В то же время, по ее мнению, нужно обращать внимание и на очевидные красные флажки. Одним из тревожных сигналов она назвала то, что партнер агрессивно настроен к окружающим, например, к официанту в ресторане или бывшей возлюбленной.

Стоит много раз подумать о перспективе следующего свидания, если мужчина навязывает свое мнение: уговаривает выпить, совершает неуместные прикосновения или попытки попасть к вам домой вскоре после знакомства.

Тревожным сигналом на свидании может стать то, что женщина или мужчина постоянно переключает внимание на телефон, продолжила Рэй. Это, по ее мнению, указывает на слабый интерес к собеседнику. Также должен насторожить мужчина, который, едва зная женщину, осыпает ее комплиментами, заверила специалистка.

Еще одним тревожным сигналом она назвала стремление мужчины спорить без надобности, доказывая свою правоту.