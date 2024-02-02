Еда, которую мы употребляем, может отражать не только вкусовые предпочтения, но и отношение человека к самому себе. Врач превентивной медицины Мадина Мусичова поделилась наблюдениями о том, какие блюда чаще всего выбирают люди с низкой самооценкой.

Сладкое — спасение от неуверенности

Одним из наиболее распространенных предпочтений людей с низкой самооценкой является сладкое. Дофамин, который вырабатывается при употреблении такой пищи, становится своеобразным компенсатором недостающего чувства радости. Мусичова отметила, что вместо того, чтобы находить удовлетворения в событиях и других людях, эти личности предпочитают обращаться к сладкому, чтобы поднять настроение.

Высококалорийные блюда — замена уверенности

Еще одним признаком неуверенности в себе, по мнению медика, является предпочтение высококалорийных блюд. Жирные и мучные продукты, приносящие удовольствие в момент поедания, могут стать компенсацией недостающей уверенности.

Мусичова убеждена, что переедание, приводящее к набору веса, становится способом занять как можно больше места в пространстве и показать свою значимость окружающим. Психосоматика подсказывает, что таким образом люди стараются выделиться физически, создавая внушительное тело.

Пищевой «мусор» — самонаказание и чувство вины

Люди с низкой самооценкой зачастую употребляют пищевой «мусор» — чипсы, орешки, сухарики — в моменты, когда критикуют себя и испытывают чувство вины. Таким образом они себя как будто наказывают, буквально сгрызая и поглощая то, что символизирует их чувство неполноценности, считает Мусичова.

Некачественные продукты — отражение экономической низкой оценки

Медик, ссылаясь на некие исследования, утверждает, что люди с низкой самооценкой чаще склонны выбирать некачественные дешевые и просроченные продукты. Это связано с их подсознательным желанием подтвердить свою экономичность и низкую стоимость. Они предпочитают дешевые забегаловки и фастфуд, утверждаясь в своей недостаточности, передает Rsute.ru.